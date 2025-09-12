EuroBasket 2025: Μέρος της προπόνησης ο Όσμαν, πριν το τζάμπολ θα αποφασιστεί η συμμετοχή του

Οnsports Τeam

Η Τουρκία ολοκλήρωσε το πρωινό της... ζέσταμα, με τον Τσέντι Όσμαν να ακολουθεί σε πιο χαλαρούς ρυθμούς και τον Εργκίν Αταμάν να αποφασίζει την τελευταία στιγμή για τη συμμετοχή του ή όχι στον μεγάλο ημιτελικό κόντρα στην Ελλάδα.

Ο Εργκίν Αταμάν είδε τον Τσέντι Όσμαν να ακολουθεί ένα μέρος του πρωινού χαλαρώματος της ομάδας του, αλλά ακόμα ουδείς μπορεί να πει με βεβαιότητα αν ο παίκτης του Παναθηναϊκού θα είναι σε θέση να αγωνιστεί στον αποψινό μεγάλο ημιτελικό κόντρα στην Ελλάδα.

Ο τραυματισμός του Όσμαν στον τελευταίο αγώνα της ομάδας του, τον άφησε εκτός προπόνησης των Τούρκων, με τον Εργκίν Αταμάν από την πρώτη στιγμή να τονίζει πως το αν θα είναι σε θέση να παίξει κόντρα στην Ελλάδα θα είναι κάτι που θα φανεί κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή.

Και έτσι θα γίνει, μιας και όπως τονίζουν οι άνθρωποι των Τούρκων, ο Αταμάν θα πάρει την οριστική του απόφαση έπειτε από σύσκεψη με το ιατρικό επιτελείο, λίγο πριν από το τζάμπολ.