Eurobasket 2025: Το εντυπωσιακό video που δημοσίευσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Onsports Team

Οι καλύτερες στιγμές του από το ματς με τη Λιθουανία, οι πανηγυρισμοί, με την αρχή να γίνεται με το «δεν κερδίσαμε κάτι» που είπε ο «Greek Freak» στους συμπαίκτες του.

Η πρόκριση της Γερμανίας «κλείδωσε» τα ημιτελικά του Eurobasket. Την Παρασκευή (12/9) η Ελλάδα θα παίξει με την Τουρκία και οι Γερμανοί με τη Φινλανδία. Πλέον, η προσοχή όλων στρέφεται στους αγώνες με έπαθλο το εισιτήριο για τον τελικό και φυσικά την εξασφάλιση μεταλλίου.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει… λοκάρει στο στόχο. Δεν είναι άλλος από τη νίκη απέναντι στους γείτονες και την πρόκριση στον τελικό. Για να γίνει επιτυχημένη η παρουσία της Εθνικής στο Ευρωμπάσκετ. Με τον ίδιο να οδηγεί το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα εκεί που του αξίζει να βρίσκεται.

Ο «Greek Freak» ανέβασε ένα video στους λογαριασμούς του στα social media. Σε αυτό δείχνει τις καλύτερες στιγμές του από το ματς με τη Λιθουανία, τους πανηγυρισμούς, τον κόσμο στις εξέδρες, ενώ ξεκινά με το «δεν κερδίσαμε κάτι» που είπε στους συμπαίκτες του μετά το ματς.

Δείτε το video: