Φινλανδία - Γεωργία 93-79: Ιστορική πρόκριση στα ημιτελικά για την έκπληξη του Eurobasket 2025

Οnsports Τeam

Με βομβαρδισμό από τρίποντα η Φινλανδία υπέταξε την Γεωργία με 93-79 και πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά του Eurobasket για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Στα ημιτελικά του Eurobasket για πρώτη φορά στην ιστορία της προκρίθηκε η Φινλανδία, που επικράτησε άνετα με 93-79 της Γεωργίας.

Η ομάδα του Λάσι Τουόβι ευστόχησαν σε 17 τρίποντα και με κορυφαίους τους Λιτλ, Ματσούνι, Γιάντουνεν και Μάρκανεν, δεν άφησε περιθώρια στους αντιπάλους της.

Το παιχνίδι ήταν επεισοδιακό στην 4η περίοδο, με την Γεωργία να πλησιάζει στους 6 πόντους, αλλά τους Γκόγκα Μπιτάτζε και Τόκο Σενγκέλια να αποβάλλονται με αντιαθλητικά φάουλ και τεχνικές ποινές, βάζοντας τέλος στα όνειρά τους για κάτι καλύτερο.

Αντίπαλος της Φινλανδίας στον ημιτελικό της Παρασκευής (12/9) θα είναι ο νικητής του Γερμανία – Σλοβενία.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 28-15, 57-40, 71-62, 93-79

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ (Τουόβι): Λιτλ 3 (1 τρίποντο, 3 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 3 κλεψίματα), Σάλιν 14 (4/6 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Ενκαμουά 8 (2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Γιάντουνεν 19 (4/5 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ), Βάλτονεν 8 (2), Ματσούνι 15 (3/5 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 3/4 βολές), Μάρκανεν 17 (5/7 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 1/1 βολή, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μούρινεν 7 (1), Γκούσταφσον, Γκράντισον 2

ΓΕΩΡΓΙΑ (Τζίκιτς): Αντρονικασβίλι, Μαμουκελασβίλι 22 (6/10 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 4/6 βολές, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Μπουργιανάτζε 2 (1/6 σουτ), Σερμαντίνι 2, Σανάτζε 19 (2/2 δίποντα, 5/10 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Σενγκέλια 18 (3/7 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 6/6 βολές, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Μπιτάτζε 14 (5/7 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 1/2 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μπάλντουιν 2 (0/8 σουτ, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Οτσχικίτζε