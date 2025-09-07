Ομάδες

Eurobasket 2025: Το «ευχαριστώ» του Γκόγκα Μπιτάντζε στην Ελλάδα!
Onsports Team 07 Σεπτεμβρίου 2025, 20:40
Ο Γεωργιανός άσος του ΝΒΑ μέσα στους πανηγυρισμούς για το θρίαμβο επί της Γαλλίας, δεν ξέχασε πως λόγω της Εθνικής μας βρέθηκε η ομάδα του στους «16».

Η Γεωργία δεν πήρε απλά μια τεράστια νίκη, αλλά έγραψε ιστορία για τα μπασκετικά της δεδομένα. Πρώτη φορά στην ιστορία της έφτασε στους «8» του Eurobasket και όπως είναι λογικό οι πανηγυρισμοί ήταν έντονοι μετά το θρίαμβο επί της Γαλλίας.

Ο Γκόγκα Μπιτάντζε, παίκτης των Ορλάντο Μάτζικ, πάνω στο… μεθύσι από το νέκταρ της επιτυχίας, δεν ξέχασε την Ελλάδα! Ο Γεωργιανός ψηλός με ανάρτησή του στο Instagram, θέλησε να πει ένα ευχαριστώ στην Εθνική ομάδα της χώρας μας.

Ο λόγος απλός: Η νίκη της Ελλάδας επί της Ισπανίας στην τελευταία αγωνιστική των ομίλων, ήταν ο λόγος που προκρίθηκε η Γεωργία. Αν η Εθνική μας είχε ηττηθεί, τότε θα περνούσαν οι Ίβηρες και οι Γεωργιανοί θα είχαν αποκλειστεί. Οπότε δε θα είχαν ποτέ την ευκαιρία να πετύχουν ένα ιστορικό επίτευγμα γι’ αυτούς.

Δείτε την ανάρτηση του Μπιτάντζε:

c14fd720-73cc-4035-b401-3b82ecefaf4f.jpg

 



