Eurobasket 2025, Πολωνία – Βοσνία Ερζ. 80-72: Ξανά στους «8» με εντυπωσιακούς Λόιντ και Πονίτκα

Η Πολωνία λύγισε 80-72 τη Βοσνία Ερζεγοβίνη και για δεύτερο σερί Eurobasket προκρίθηκε στα προημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει την Τουρκία του Εργκίν Αταμάν.

Το 2022 οι Πολωνοί έφτασαν μέχρι τα ημιτελικά, κάτι που θέλουν να πετύχουν και στο Eurobasket 2025!

Για να βρεθούν και πάλι στις τέσσερις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, θα πρέπει να αφήσουν εκτός την ομάδα του Εργκίν Αταμάν. Το Τουρκία – Πολωνία θα διεξαχθεί την ερχόμενη Τρίτη (09/09), με την ώρα διεξαγωγής να γίνεται γνωστή αργότερα.

Η Πολωνία, στον αγώνα που άνοιξε το πρόγραμμα της δεύτερης ημέρας της φάσης των «16», έκαμψε την αντίσταση της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, έχοντας πρωταγωνιστές τους Τζόρνταν Λόιντ και Ματέους Πονίτκα.

Το δίδυμο της ομάδας του Ιγκόρ Μίλιτσιτς είχε 47 πόντους και 14 ριμπάουντ, δείχνοντας ότι μπορεί να την οδηγήσει στην έκπληξη επί της Τουρκίας και στην τετράδα για δεύτερη διαδοχική διοργάνωση.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 14-23, 40-44, 62-61, 80-72

ΠΟΛΩΝΙΑ (Μίλιτσιτς): Πλούτα 9 (2), Μπαλτσερόφσκι 7 (5ριμπ.), Σοκολόφσκι 10 (2), Λόιντ 28 (3), Πονίτκα 19 (3τρ., 11ριμπ.), Λατσζίνσκι, Ολέινιτσακ 7 (9ριμπ.), Μίχαλακ, Ζολνιέρεβιτς.

ΒΟΣΝΙΑ ΕΡΖ. (Μπετσίραγκιτς): Νούρκιτς 20 (1τρ., 7ριμπ.), Ρόμπερσον 19 (5), Αλιμπέγκοβιτς 3 (1), Άτιτς 8 (1τρ., 5ασ.), Γκέγκιτς 8 (6ριμπ.), Πέναβα, Λάζιτς 8 (2τρ., 5ριμπ.), Βράμπατς 3 (1), Καμένιας 3.