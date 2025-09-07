Ελλάδα – Ισραήλ: Ο Ζούσμαν ζήτησε μπασκετικό «ξύλο» στο νοκ άουτ του Eurobasket 2025

FIBA

Οnsports team

To… μπασκετικό «ξύλο» θα είναι το μυστικό, ώστε το Ισραήλ να νικήσει την Ελλάδα στο νοκ άουτ ματς του Eurobasket 2025, σύμφωνα με τον Γιοβέλ Ζούσμαν.

O 27χρονος περιφερειακός μίλησε για την αναμέτρηση με την Εθνική μας και στάθηκε στη σκληράδα που θα πρέπει να δείξει ο ίδιος κι οι συμπαίκτες του.

Ο Ζούσμαν υπογράμμισε ότι: «Πιστεύω ότι οι διαιτητές θα σφυρίξουν 25 φάουλ πάνω-κάτω, είτε κάνουμε 15 φάουλ είτε 45, οπότε πρέπει να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση».

Το Ελλάδα – Ισραήλ είναι προγραμματισμένο για το βράδυ της Κυριακής (07/09). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 21:45 και θα μεταδοθεί τόσο από το Novasports Start, όσο κι από την ΕΡΤ1.

Οι δηλώσεις του Γιοβέλ Ζούσμαν:

«Αυτό το παιχνίδι μπορεί να πάει και προς τις δύο κατευθύνσεις, παρόλο που έχουν τον Γιάννη, τον Σλούκα και τον Σπανούλη ως προπονητή με μεγάλη εμπειρία. Αν μπούμε ταπεινοί, κάνουμε την αμυντική μας δουλειά και δεν τους σεβαστούμε υπερβολικά, το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι υπέρ μας. Θα πρέπει να κρατήσουμε την Ελλάδα σε χαμηλό σκορ. Αν τους κρατήσουμε στο 70-80, θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα κλειστό παιχνίδι και αυτό θα ήταν υπέρ μας.

Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αμυντικά τον Γιάννη όλοι μαζί, γνωρίζουμε τα δυνατά του σημεία. Θα πρέπει να είμαστε επιθετικοί, να δουλέψουμε σωστά και να μην του δίνουμε τη δυνατότητα για τόσες ασίστ. Πιστεύω ότι οι διαιτητές θα σφυρίξουν 25 φάουλ πάνω-κάτω, είτε κάνουμε 15 φάουλ είτε 45, οπότε πρέπει να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση».

Αναφερόμενος στον Τάιλερ Ντόρσεϊ, με τον οποίο υπήρξε συμπαίκτης στη Μακάμπι, είπε: «Νομίζω ότι είναι πολύ καλός παίκτης και ένας εξαιρετικός σκόρερ. Κάνει φοβερό Ευρωμπάσκετ, σουτάρει πάνω από 50%. Πρέπει να του δώσουμε όσο το δυνατόν λιγότερα ελεύθερα σουτ. Θεωρώ ότι μπορείς να επηρεάσεις την ψυχολογία του με καλή άμυνα. Έχουμε καλούς γκαρντ. Έρχομαι για να τα δώσω όλα. Θα κάνω αυτό που χρειάζεται ο προπονητής και η ομάδα».