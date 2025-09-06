Eurobasket 2025: Τα highlights από τη νίκη της Γερμανίας κόντρα στην Πορτογαλία - MVP ο Βάγκνερ

Onsports Team

«Παρούσα» στη φάση των προημιτελικών του Eurobasket 2025 θα είναι η Γερμανία μετά τη νίκη της 85-58 επί της Πορτογαλίας.

Για τρία δεκάλεπτα τα βρήκε… σκούρα η Γερμανία στον αγώνα για τους «16» του Eurobasket. Η Πορτογαλία αποδείχθηκε σκληρό καρύδι και έμενε κοντά στους παγκόσμιους πρωταθλητές, όσο αυτοί ήταν απελπιστικά άστοχοι στα τρίποντα. Τελικά η ομάδα του Μούμπρου προκρίθηκε επικρατώντας 85-58.

Σρέντερ και Βάγκνερ είχαν από 16 πόντους, όμως καθοριστικός ήταν ο Μάοντο Λο που τελείωσε το ματς με 12. Ο Μπόνγκα είχε 15. Για τους Πορτογάλους ο Κετά με 18 ήταν ο κορυφαίος της ομάδας του.

Δείτε τα highlights της νίκης της Γερμανίας

Πολυτιμότερος του αγώνα ο Φραντζ Βάγκνερ