Eurobasket 2025: Αυλαία στους ομίλους - Το πρόγραμμα της ημέρας
Η τελευταία αγωνιστική στη φάση των ομίλων του Eurobasket 2025 θα λάβει χώρα την Πέμπτη (04/09).
Αναμφίβολα το πιο κρίσιμο ματς θα διεξαχθεί το βράδυ της Πέμπτης (04/09) στις 21:30 όπου η Εθνική Ελλάδας θα παίξει κόντρα στην Ισπανία, με στόχο την πρωτιά στον Γ’ όμιλο. Παράλληλα, στις 15:00 η Βοσνία θα κοντραριστεί με την Γεωργία, ενώ στις 18:15 η Ιταλία θα αντιμετωπίσει την Κύπρο.
Για τον Δ’ όμιλο το πρόγραμμα της ημέρας ξεκινά στις 15:00 με την Γαλλία να αντιμετωπίζει την Ισλανδία. Στις 18:00 το Ισραήλ θα κοντραριστεί με τη Σλοβενία, ενώ στις 21:30 η Πολωνία θα παίξει κόντρα στο Βέλγιο.
Συνοπτικά, το πρόγραμμα της ημέρας:
Γ’ όμιλος
- 15:00 Βοσνία - Γεωργία
- 18:15 Ιταλία - Κύπρος
- 21:30 Ισπανία - Ελλάδα
Δ’ όμιλος
- 15:00 Γαλλία - Ισλανδία
- 18:00 Ισραήλ - Σλοβενία
- 21:30 Πολωνία - Βέλγιο