Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Eurobasket 2025: Αυλαία στους ομίλους - Το πρόγραμμα της ημέρας
Οnsports Τeam 04 Σεπτεμβρίου 2025, 11:32
EUROBASKET

Eurobasket 2025: Αυλαία στους ομίλους - Το πρόγραμμα της ημέρας

Η τελευταία αγωνιστική στη φάση των ομίλων του Eurobasket 2025 θα λάβει χώρα την Πέμπτη (04/09).

Αναμφίβολα το πιο κρίσιμο ματς θα διεξαχθεί το βράδυ της Πέμπτης (04/09) στις 21:30 όπου η Εθνική Ελλάδας θα παίξει κόντρα στην Ισπανία, με στόχο την πρωτιά στον Γ’ όμιλο. Παράλληλα, στις 15:00 η Βοσνία θα κοντραριστεί με την Γεωργία, ενώ στις 18:15 η Ιταλία θα αντιμετωπίσει την Κύπρο.

Για τον Δ’ όμιλο το πρόγραμμα της ημέρας ξεκινά στις 15:00 με την Γαλλία να αντιμετωπίζει την Ισλανδία. Στις 18:00 το Ισραήλ θα κοντραριστεί με τη Σλοβενία, ενώ στις 21:30 η Πολωνία θα παίξει κόντρα στο Βέλγιο.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα της ημέρας:

Γ’ όμιλος

  • 15:00 Βοσνία - Γεωργία
  • 18:15 Ιταλία - Κύπρος
  • 21:30 Ισπανία - Ελλάδα

Δ’ όμιλος

  • 15:00 Γαλλία - Ισλανδία
  • 18:00 Ισραήλ - Σλοβενία
  • 21:30 Πολωνία - Βέλγιο


Ροή ειδήσεων

CHAMPIONS LEAGUE
Champions League, Ολυμπιακός: Γι' αυτό «έκοψε» Καμπελά, Γιαζίτσι και Μάντσα ο Μεντιλίμπαρ
12 λεπτά πριν Champions League, Ολυμπιακός: Γι' αυτό «έκοψε» Καμπελά, Γιαζίτσι και Μάντσα ο Μεντιλίμπαρ
EUROBASKET
Όσμαν: «Έχουμε λαμπρό μέλλον»
25 λεπτά πριν Όσμαν: «Έχουμε λαμπρό μέλλον»
BET
Eurobasket: Ισπανία-Ελλάδα με σούπερ προσφορά* από Pamestoixima.gr για κάθε πόντο του Αντετοκούνμπο
44 λεπτά πριν Eurobasket: Ισπανία-Ελλάδα με σούπερ προσφορά* από Pamestoixima.gr για κάθε πόντο του Αντετοκούνμπο
EUROBASKET
Eurobasket 2025: Όλα ΟΚ με Αβράμοβιτς
59 λεπτά πριν Eurobasket 2025: Όλα ΟΚ με Αβράμοβιτς
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved