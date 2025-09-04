Eurobasket 2025: Αυλαία στους ομίλους - Το πρόγραμμα της ημέρας

Οnsports Τeam

Η τελευταία αγωνιστική στη φάση των ομίλων του Eurobasket 2025 θα λάβει χώρα την Πέμπτη (04/09).

Αναμφίβολα το πιο κρίσιμο ματς θα διεξαχθεί το βράδυ της Πέμπτης (04/09) στις 21:30 όπου η Εθνική Ελλάδας θα παίξει κόντρα στην Ισπανία, με στόχο την πρωτιά στον Γ’ όμιλο. Παράλληλα, στις 15:00 η Βοσνία θα κοντραριστεί με την Γεωργία, ενώ στις 18:15 η Ιταλία θα αντιμετωπίσει την Κύπρο.

Για τον Δ’ όμιλο το πρόγραμμα της ημέρας ξεκινά στις 15:00 με την Γαλλία να αντιμετωπίζει την Ισλανδία. Στις 18:00 το Ισραήλ θα κοντραριστεί με τη Σλοβενία, ενώ στις 21:30 η Πολωνία θα παίξει κόντρα στο Βέλγιο.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα της ημέρας:

Γ’ όμιλος

15:00 Βοσνία - Γεωργία

18:15 Ιταλία - Κύπρος

21:30 Ισπανία - Ελλάδα

Δ’ όμιλος