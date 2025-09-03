Αλντάμα: «Θα παίξουμε μέχρι θανάτου κόντρα στην Ελλάδα»

Οnsports Τeam

Η Ισπανία παίζει τη… ζωή της στην αυριανή αναμέτρηση κόντρα στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα και ο Σάντι Αλντάμα δίνει το στίγμα της αναμέτρησης με τον πιο γλαφυρό τρόπο.

Ελλάδα - Ισπανία κοντράρονται αύριο το βράδυ, στην τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να θέλει την νίκη για να κατακτήσει την πρωτιά του ομίλου και τους Ισπανούς να θέλουν νίκη για να μην επιστρέψουν... σπίτι τους.

Ο φόργουορντ των Γκρίζλις μίλησε στη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς και αναφέρθηκε και στην αναμέτρηση με την Ελλάδα.

“Κάναμε καλό παιχνίδι, αλλά όχι τόσο ώστε να κερδίσουμε. Στο δεύτερο μέρος το παιχνίδι πήγε στον ρυθμό τους, χάσαμε κάποια σουτ που συνήθως βάζουμε και είχαμε έλλειψη συγκέντρωσης.

Είναι δύσκολο να το χωνέψεις, αλλά θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα και θα παίξουμε μέχρι θανάτου απέναντι στην Ελλάδα“.