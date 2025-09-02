Eurobasket 2025: Με τη Βοσνία για την πρωτιά η Ελλάδα και το βλέμμα στον 4ο όμιλο - Ώρα και κανάλι

Onsports Team

Η Εθνική ομάδα μπάσκετ εξασφαλίζει από σήμερα την πρώτη θέση αν νικήσει τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη και χάσει η Ισπανία από την Ιταλία.

Έχοντας εξασφαλίσει ήδη την πρόκριση στους «16» του Eurobasket 2025, μετά τη νίκη της επί της Γεωργίας (94-53) και το 3Χ3 στον 3ο όμιλο, η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη, στο κλειστό γήπεδο «Σπύρος Κυπριανού» της Λεμεσού, την Τρίτη (2/9, 15:00), για την 4η αγωνιστική.

Ο στόχος των παικτών του Βασίλη Σπανούλη δεν είναι άλλος από την κατάληψη της πρώτης θέσης του 3ου ομίλου, κάτι που -υπό προϋποθέσεις- μπορούν να πετύχουν από σήμερα.

Αυτό θα συμβεί αν επικρατήσουν της Βοσνίας και λίγο αργότερα η Ιταλία νικήσει την Ισπανία, καθιστώντας το ματς με τους Ίβηρες την τελευταία αγωνιστική... διαδικαστικό. Σε αντίθετη περίπτωση (νίκη της Ρόχα επί των Ιταλών), τότε η πρώτη θέση θα κριθεί την Πέμπτη (3/9).

Με δηλώσεις του τη Δευτέρα (1/9), ο Θανάσης Αντετοκούνμπο τόνισε πως στην εθνική, όλοι επικεντρώνονται στον επόμενο αντίπαλο και δεν κοιτούν... πιο πέρα. Η Βοσνία μετρά 1 νίκη και 2 ήττες και καθώς ισοβαθμεί με τη Γεωργία (0-3 η Κύπρος) θα τα δώσει όλα απέναντι στην Ελλάδα, αφού διακυβεύεται το μέλλον της στη διοργάνωση, δηλαδή η πρόκριση στους «16».

Ηγέτης της επόμενης αντιπάλου της εθνικής είναι ο σέντερ των Γιούτα Τζαζ, Γιουσούφ Νούρκιτς, ο οποίος δίνει 16 πόντους, 7,7 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ μέσο όρο στα τρία ματς που έχει δώσει η Βοσνία μέχρι στιγμής στο Ευρωμπάσκετ. Ο πάουερ φόργουορντ Αμάρ Αλιμπέγκοβιτς μετρά 10 πόντους και 7,7 ριμπάουντ μ.ο. και 9,3 πόντους με 3,7 ριμπάουντ μ.ο. ο σέντερ της Ντουμπάι Κέναν Καμένιας. Η φροντ λάιν, δηλαδή αποτελεί το δυνατό σημείο της Βοσνίας και εκεί θα στοχεύσει ως προς την αμυντική λειτουργία ο Ομοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής Βασίλης Σπανούλης.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε ξεκουραστεί στον αγώνα με την Κύπρο, επέστρεψε με τη Γεωργία και θα κληθεί να βοηθήσει ξανά και απέναντι στην ισχυρή φροντ λάιν της Βοσνίας. Ο "Greek Freak" πέρα από τους 29 πόντους μ.ο. στο Ευρωμπάσκετ μέχρι στιγμής μετρά και 7,7 ριμπάουντ και τα... ριμπάουντ θα χρειαστούν στο ματς με την ομάδα του Αζίζ Μπεκίρ. O Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, μετά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, είναι ο δεύτερος παίκτης που έχει αγωνιστεί σε δύο αναμετρήσεις, αφού όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες διεθνείς έχουν πατήσει παρκέ με Ιταλία, Κύπρο και Γεωργία.

Το θετικό είναι πως αυτή η εθνική δείχνει υπομονή στην επίθεση, έχει υψηλό ποσοστό στο τρίποντο (47,2%) και με την ομαδικότητα που διακατέχει και τους δώδεκα Έλληνες διεθνείς δείχνει ικανή να προχωρήσει σε αυτό το Ευρωμπάσκετ. Δεδομένη είναι η εξαιρετική αμυντική λειτουργία της «επίσημης αγαπημένης», όπως εξάλλου... απαιτεί ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Βασίλης Σπανούλης.

Ενδιαφέρον υπάρχει και για τα παιχνίδια του 4ου ομίλου, όπου γίνεται... χαμός μετά την ήττα της Γαλλίας από το Ισραήλ και από όπου θα προκύψει ο αντίπαλος της Ελλάδας στα νοκ άουτ.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας (2/9)

15:00 Βέλγιο-Ισραήλ, Novasports 4

15:00 Ελλάδα-Βοσνία, Novasports Start – ERTNEWS

18:00 Ισλανδία-Σλοβενία, Novasports 4

18:15 Κύπρος-Γεωργία, Novasports Start – ΕΡΤ1

21:30 Γαλλία-Πολωνία, Novasports 4

21:30 Ιταλία-Ισπανία, Novasports Start

ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΟΥ EUROBASKET 2025

GROUP A (ΡΙΓΑ - ΛΕΤΟΝΙΑ)

Πρόγραμμα και αποτελέσματα

1η αγωνιστική - Τετάρτη 27 Αυγούστου

Τσεχία - Πορτογαλία 50-62

Λετονία - Τουρκία 73-93

Σερβία - Εσθονία 98-64

2η αγωνιστική - Παρασκευή 29 Αυγούστου

Τουρκία - Τσεχία 92-78

Εσθονία - Λετονία 70-72

Πορτογαλία - Σερβία 69-80

3η αγωνιστική - Σάββατο 30 Αυγούστου

Τσεχία - Εσθονία 75-89

Λετονία - Σερβία 80-84

Τουρκία - Πορτογαλία 95-54

4η αγωνιστική - Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου

Εσθονία - Τουρκία 64-84

Πορτογαλία - Λετονία 62-78

Σερβία -Τσεχία 82-60

5η αγωνιστική - Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου

Εσθονία - Πορτoγαλία (14:45)

Τσεχία - Λετονία (18:00)

Τουρκία - Σερβία (21:15)

Κατάταξη (Ν-Η)

Τουρκία 4-0* Σερβία 4-0* Λετονία 2-2* Εσθονία 1-3 Πορτογαλία 1-3 Τσεχία 0-4

*Προκρίθηκε στους «16»



GROUP B (ΤAΜΠΕΡΕ - ΦΙΝΛΑΝΔIΑ)

Πρόγραμμα και αποτελέσματα

1η αγωνιστική - Τετάρτη 27 Αυγούστου

Μεγάλη Βρετανία - Λιθουανία 70-94

Μαυροβούνιο - Γερμανία 76-106

Σουηδία - Φινλανδία 90-93

2η αγωνιστική - Παρασκευή 29 Αυγούστου

Γερμανία - Σουηδία 105-83

Λιθουανία - Μαυροβούνιο 94-67

Φινλανδία - Μεγάλη Βρετανία 109-79

3η αγωνιστική - Σάββατο 30 Αυγούστου

Λιθουανία - Γερμανία 88-107

Μεγάλη Βρετανία - Σουηδία 59-78

Μαυροβούνιο - Φινλανδία 65-85

4η αγωνιστική - Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου

Σουηδία - Μαυροβούνιο 81-87

Γερμανία - Μεγάλη Βρετανία 120-57

Φινλανδία - Λιθουανία 78-81

5η αγωνιστική - Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου

Μαυροβούνιo - Μεγάλη Βρετανία (13:30)

Λιθουανία - Σουηδία (16:30)

Φινλανδία - Γερμανία (20:30)

Κατάταξη (Ν-Η)

Γερμανία 4-0* Λιθουανία 3-1* Φινλανδία 3-1* Μαυροβούνιο 1-3 Σουηδία 1-3 Μεγάλη Βρετανία 0-4

*Προκρίθηκε στους «16»

GROUP C (ΛΕΜΕΣΟΣ - ΚΥΠΡΟΣ)

Πρόγραμμα και αποτελέσματα

1η αγωνιστική - Πέμπτη 28 Αυγούστου

Γεωργία - Ισπανία 83-69

Βοσνία - Κύπρος 91-64

Ελλάδα - Ιταλία 75-66

2η αγωνιστική - Σάββατο 30 Αυγούστου

Ιταλία - Γεωργία 78-62

Κύπρος - Ελλάδα 69-96

Ισπανία - Βoσνία 88-67

3η αγωνιστική - Κυριακή 31 Αυγούστου

Γεωργία - Ελλάδα 53-94

Ισπανία - Κύπρος 91-47

Βοσνία - Ιταλία 79-96

4η αγωνιστική - Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου

Ελλάδα - Βοσνία (15:00)

Κύπρος - Γεωργία (18:15)

Ιταλία - Ισπανία (21:30)

5η αγωνιστική - Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

Βοσνία - Γεωργία (15:00)

Ιταλία - Κύπρος (18:15)

Ισπανία - Ελλάδα (21:30)

Κατάταξη (Ν-Η)

Ελλάδα 3-0* Ισπανία 2-1 Ιταλία 2-1 Βοσνία 1-2 Γεωργία 1-2 Κύπρος 0-3

*Προκρίθηκε στους «16»

GROUP D (ΚΑΤΟΒΙΤΣΕ - ΠΟΛΩΝΙΑ)

Πρόγραμμα και αποτελέσματα

1η αγωνιστική - Πέμπτη 28 Αυγούστου

Ισραήλ - Ισλανδία 83-71

Βέλγιο - Γαλλία 64-92

Σλοβενία - Πολωνία 95-105

2η αγωνιστική - Σάββατο 30 Αυγούστου

Ισλανδία - Βέλγιο 64-71

Γαλλία - Σλοβενία 103-95

Πολωνία - Ισραήλ 66-64

3η αγωνιστική - Κυριακή 31 Αυγούστου

Σλοβενία - Βέλγιο 86-69

Ισραήλ - Γαλλία 82-69

Πολωνία - Ισλανδία 84-75

4η αγωνιστική - Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου

Βέλγιο - Ισραήλ (15:00)

Ισλανδία - Σλοβενία (18:00)

Γαλλία - Πολωνία (21:30)

5η αγωνιστική - Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

Γαλλία - Ισλανδία (15:00)

Ισραήλ - Σλοβενία (18:00)

Πολωνία - Βέλγιο (21:30)

Κατάταξη (Ν-Η)

Πολωνία 3-0* Ισραήλ 2-1 Γαλλία 2-1 Σλοβενία 1-2 Βέλγιο 1-2 Ισλανδία 0-3

*Προκρίθηκε στους «16»

ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16» (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

1. Β2 - Α3

2. Α1 - Β4

3. Β1 - Α4

4. Α2 -Β3

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

5. C1 - D4

6. D2 - C3

7. C2 - D3

8. D1 - C4

*Οι ώρες των αγώνων στους «16» θα είναι 12:00, 15:15, 18:30 και 21:45 και θα αντιστοιχιστούν με τις ομάδες μετά τη φάση των ομίλων.

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου

9. Νικητής 1 - Νικητής 5 (17:00 ή 21:00)

10. Νικητής 2 - Νικητής 6 (17:00 ή 21:00)

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου

11. Νικητής 3 - Νικητής 7 (17:00 ή 21:00)

12. Νικητής 4 - Νικητής 8 (17:00 ή 21:00)

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου

13. Νικητής 9 - Νικητής 10 (17:00 ή 21:00)

14. Νικητής 11- Νικητής 12 (17:00 ή 21:00)

ΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

Μικρός Τελικός (17:00)

Μεγάλoς Τελικός (21:00)