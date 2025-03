Eurobasket 2025: Οι αντίπαλοι της Εθνικής - Όλοι οι όμιλοι και το «γαλανόλευκο» πρόγραμμα

Το Eurobasket 2025 θα κάνει... τζάμπολ στις 27 Αυγούστου και θα διαρκέσει μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, όπως ήταν γνωστό, τοποθετήθηκε στον Γ’ όμιλο που θα διεξαχθεί στη Λεμεσό της Κύπρου, καθώς η κάθε διοργανώτρια χώρα επέλεξε από μια εθνική ομάδα για να βρίσκεται μαζί της στον όμιλο. Η Κύπρος, όπως ήταν αναμενόμενο, διάλεξε την Ελλάδα, η Λετονία πήρε την Εσθονία, η Φινλανδία επέλεξε τη Λιθουανία κι η Πολωνία την Ισλανδία.

Πέρα από την οικοδέσποινα χώρα, λοιπόν, η «γαλανόλευκη» θα αντιμετωπίσει την Ισπανία, την Ιταλία, τη Γεωργία και τη Βοσνία / Ερζεγοβίνη, σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό όμιλο.

Στη συνέχεια το γκρουπ της Εθνικής θα διασταυρωθεί με εκείνον του Κατοβίτσε (βλ. Δ' όμιλο), στον οποιο θα βρεθούν οι Ισλανδία, Γαλλία, Σλοβενία, Πολωνία, Βέλγιο και Ισραήλ.

Να θυμίσουμε ότι την πρόκριση παίρνουν οι τέσσερις πρώτες ομάδες κάθε ομίλου, με τη Ρίγα, πέρα από τον Α' όμιλο, να φιλοξενεί και τους αγώνες νοκ άσουτ της διοργάνωσης.

Την κλήρωση πραγματοποίησαν δύο θρύλοι του ευρωπαϊκού μπάσκετ, ο Νίκος Ζήσης κι ο Ρούντι Φερνάντεθ.

