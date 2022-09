Eurobasket 2022: Με Γιάννη Αντετοκούνμπο το Top-10 της FIBA (video)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο άνθρωπος της κρίσιμης στιγμής για την Εθνική ομάδα, καθώς με τις ενέργειές του, έδωσε τη νίκη στη «γαλανόλευκη» απέναντι στην Κροατία, στην πρεμιέρα των δυο ομάδων στο Eurobasket 2022.

Έτσι, όπως ήταν λογικό βρίσκεται με δυο φάσεις, στο Top-10 της 2ης ημέρας στη διοργάνωσης.

Δείτε το βίντεο:

The #NikeTopPlays from #EuroBasket Day 2 are ridiculous! ?



Favorite one? ? pic.twitter.com/D0PK22578X