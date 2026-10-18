Με 11 παίκτες κόντρα στους Vikos Φalcons ο Ολυμπιακός - Μέσα ο Χολ

Ο Ολυμπιακός καλείται να αφήσει πίσω του τη «διαβολοβδομάδα» της EuroLeague στην Ισπανία, με τους «ερυθρόλευκους» να στρέφουν το βλέμμα τους στη Stoiximan GBL, όπου για την 3η αγωνιστική φιλοξενούνται από τους Vikos Φalcons στα Ιωάννινα.

Το απουσιολόγιο των Πειραιωτών είναι... γεμάτο για την αναμέτρηση κόντρα στην ομάδα της Ηπείρου, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να δίνει πολύτιμες ανάσες στο Εβάν Φουρνιέ, ενώ εκτός είναι επίσης οι Ντόρσεϊ, Μοντέρο και Τζόουνς.

Αντίθετα, ο Έλληνας τεχνικός υπολογίζει κανονικά τόσο στον Ντόντα Χολ, όσο και στον Νίκολα Μιλουτίνοφ, που αμφότεροι βρίσκονται στην αποστολή.

Αναλυτικά η 11αδα του Ολυμπιακού: Γουόρντ, Μπουρνελές, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Εντζάι, Καραγιαννίδης, Μιλουτίνοφ, Χολ, Πάπας, ΜακΙντάιρ