Τολιόπουλος: «Δε με νοιάζει καθόλου να σκοράρω, είμαι εδώ για να νικάμε»

Ο Βασίλης Τολιόπουλος αποτελεί σημείο αναφοράς για τους Θεσσαλονικείς, όπως και ο Άρης για εκείνον. Σε σχέση, ωστόσο, με τις προγενέστερες σεζόν στο ρόστερ του, δείχνει, στις πρώτες υποχρεώσεις της φετινής σεζόν, διάθεση να οργανώσει και να δημιουργήσει περισσότερο για τους συμπαίκτες του στο παρκέ, παρά να ξεδιπλώσει τη... δολοφονική επιθετική δράση του, στην οποία μας έχει... καλομάθει.

Γεγονός που του έθεσε το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ), μετά την σαρωτική επικράτηση του Άρη, το απόγευμα του Σαββάτου (10/10), στο Αλεξάνδρειο, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Greek, απέναντι στην ΑΕΚ (88-58). Παιχνίδι στο οποίο έπαιξε 20:15 και «έγραψε» 9 πόντους, 1 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα.

«Δεν ξέρω αν τα προηγούμενα χρόνια θεωρεί ο κόσμος ότι είμαι εγωιστής ή θέλω μόνο να σκοράρω. Γενικά, ως παίκτης, θεωρώ πως είμαι αρκετά καλός δημιουργός, όπως και σκόρερ. Δεν ψάχνω να σκοράρω απαραίτητα για να νιώσω ότι έπαιξα καλά. Ξέρω, και να μη σκοράρω, πότε έχω παίξει καλά και πότε δεν έχω παίξει καλά. Έχουμε μια πολύ ποιοτική ομάδα, όλοι οι παίκτες είναι παρά πολύ καλοί και κάθε μέρα θα υπάρχει άλλος που θα σκοράρει και άλλος που θα δημιουργεί. Οκ, δεν έχω κάνει κάποιο παιχνίδι με 25 πόντους, αλλά δε με νοιάζει καθόλου, γιατί είμαι εδώ για να νικάμε και να πάει η ομάδα παρακάτω, όχι για να σκοράρω εγώ», ήταν η απάντησή του.

Για τη «θερμή» υποδοχή που εισέπραξε, δε, από τους φιλάθλους της ομάδας, στο πρώτο, επίσημο, φετινό παιχνίδι του Άρη, στο «Nick Galis Hall», για το EuroCup, κόντρα στην Μπούργος (7/10), σχολίασε: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που έχω επιστρέψει. Έχω πει από το καλοκαίρι ότι εδώ , με την ομάδα, έχω δεθεί περισσότερο από όλους. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν μπαίνω στο γήπεδο και εισπράττω αυτό το χειροκρότημα. Πραγματικά θέλω, μέσα από την καρδιά μου, να τους το ανταποδώσω».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ