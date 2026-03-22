Λατρεία για τα «πράσινα» αστέρια στη Γλυφάδα (Video)

Παιδάκια με φανέλες του Παναθηναϊκού και του Πανιώνιου, έσπευσαν να φωτογραφηθούν και να πάρουν αυτόγραφα από τους άσους του «τριφυλλιού».

Ο Παναθηναϊκός AKTOR νίκησε εύκολα στη Γλυφάδα τον Πανιώνιο για την GBL. Ο αγώνας πέρασε και το μυαλό όλων στο «τριφύλλι» αμέσως στράφηκε στη «διαβολοβδομάδα» που ακολουθεί. Όμως είχαν και μια ακόμη χαρά, μόλις βγήκαν από τα αποδυτήρια του κλειστού.

Πολλά παιδάκια περίμεναν με λαχτάρα για να δουν από κοντά τα αστέρια του Παναθηναϊκού. Φορώντας μπλούζες του «τριφυλλιού» αλλά και του Πανιώνιου, έσπευσαν με χαρά και χαμόγελα να ζητήσουν ένα αυτόγραφο και μια φωτογραφία.

Χρειάστηκε μάλιστα και άνθρωπος της ασφάλειας του Πανιώνιου για να συντονίζει τα παιδάκια που δεν μπορούσαν να κρύψουν τον ενθουσιασμό τους που βλέπουν από τόσο κοντά τα ινδάλματά τους.

Φυσικά τα αστέρια των «πράσινων» δεν τους χάλασαν το χατίρι. Δείτε το video της ΚΑΕ Παναθηναϊκός: