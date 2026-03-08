Αταμάν: «Είμαστε στη χειρότερη κατάστασή μας»

Ο Εργκίν Αταμάν στάθηκε στα αίτια της ήττας από τον Ηρακλή και τόνισε τα κρίσιμα παιχνίδια που έρχονται στην Ευρωλίγκα για την ομάδα του, σημειώνοντας πως ο Παναθηναϊκός βρίσκεται τώρα στη χειρότερη κατάστασή του.

Αναλυτικά όσα είπε ο προπονητής του Παναθηναϊκού στη συνέντευξη Τύπου:

Ήμασταν πάνω 21 πόντους και σταματήσαμε να παλεύουμε, να παίρνουμε ριμπαουντ. Μας πήρε 20 επιθετικά ριμπάουντ ο Ηρακλής. Στο πιο κρίσιμο σημείο κάναμε δύο λάθη και τους δώσαμε την ευκαιρία να επιστρέψουν και χάσαμε το παιχνίδι.

Πρέπει να συγκεντρωθούμε στην Ευρωλίγκα, έχουμε δύο ματς στην έδρα μας που θα είναι κρίσιμα για τα πλέι οφ. Αυτά τα παιχνίδια στην Ελλάδα είναι διαφορετικής νοοτροπίας, ειδικά όταν παίζεις εκτός μετά από ένα δυνατό ματς Ευρωλίγκας και σε ντέρμπι. Δεν έχεις χρόνο να προετοιμαστείς πνευματικά.

Χάσαμε από τον Κολοσσό και την επόμενη εβδομάδα κερδίσαμε το Κύπελλο. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν παίζεται το μπάσκετ μόνο με την ποιότητα. Πρέπει να βάλουμε περισσότερη επιθετικότητα και χαρακτήρα. Αυτή η ήττα δεν μπορεί να μας κοστίσει κάτι. Αλλά τα επόμενα ματς στην Ευρωλίγκα θα είναι καθοριστικά για την κατάστασή μας.

Για τη συνέχεια: «Τίποτα δεν έχει αλλάξει. Είμαστε στη χειρότερη κατάστασή μας μέσα στη σεζόν. Πρέπει να βρούμε τη λύση. Έχουμε ένα εκπληκτικό ρόστερ και ελπίζω να έχουμε σύντομα μαζί μας τον Ματίας Λεσόρ. Δε θέλω να φέρω δικαιολογίες για το αυξημένο πρόγραμμα στην Ευρωλίγκα. Φέτος κάναμε τρεις ήττες στην Ελλάδα και σε αυτό θα σταθώ.

Οταν είσαι στον Παναθηναϊκό, μία από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη, πάντα έχεις πίεση. Κάθε ματς θα είναι τελικός για εμάς, ειδικά στην Ευρωλίγκα. Εχουμε παιχνίδια στην έδρα μας με τη Ζαλγκίρις, τη Μονακό και τον Ερυθρό Αστέρα. Οπως κερδίσαμε το Κύπελλο, έτσι και τώρα μπορούμε να φτάσουμε τον στόχο μας και στην Ευρωλίγκα. Πρώτα πρέπει να μπούμε στα πλέι οφ, η αλήθεια είναι πως πρέπει να βρούμε νίκες σε αυτά τα τρία παιχνίδια».