AEK: Παρελθόν ο Αρμς, συνεχίζει στο Ισραήλ

INTIME SPORTS

Ο Αντόνις Αρμς αποτελεί παρελθόν από την ΑΕΚ και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Κιριάτ Άτα του Ισραήλ.

Ο Αμερικανός περιφερειακός ήταν εκτός πλάνων του Ντράγκαν Σάκοτα, καθώς δεν είχε καταφέρει να μπει στο κλίμα της ομάδας.

Η ΑΕΚ ήρθε σε συμφωνία με τον Αρμς για τη λύση της συνεργασίας τους, με τον παίκτη να συνεχίζει την καριέρα του στο Ισραήλ. Την Τρίτη (25/02), η Κιριάτ Άτα επισημοποίησε τη συμφωνία με τον πρώην (πλέον) παίκτη της «Ένωσης».

Με τη φανέλα της ΑΕΚ ο Αρμς μέτρησε 7.3 πόντους, 2.9 ριμπάουντ και 0.9 ασίστ στην GBL, ενώ στο BCL είχε 7 πόντους και 2 ριμπάουντ ανά αγώνα σε 7 αναμετρήσεις.

Η ανακοίνωση της Κιριάτ Άτα

«Καλώς ήρθες, Αντόνις!

Η Κιριάτ Άτα είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την υπογραφή συμβολαίου με τον Αμερικανό γκαρντ Αντόνις Αρμς.

Ο Αντόνις είναι ένας νέος και ταλαντούχος παίκτης που φέρνει μαζί του σκληρότητα, αφοσίωση και επιθυμία να κάνει τη διαφορά. Έρχεται για να δουλέψει, να αγωνιστεί και να κάνει ό,τι χρειάζεται η ομάδα για να κερδίσει. Πιστεύω ότι η στάση και ο χαρακτήρας του θα μας κάνουν καλύτερη ομάδα.

Ο Αντόνις βρίσκεται ήδη στο Ισραήλ και θα ενταχθεί στην προπόνηση της ομάδας από σήμερα».

null