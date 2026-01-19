Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ο Ντράγκαν Σάκοτα έφτασε τα 250 παιχνίδια στον πάγκο της ΑΕΚ
Οnsports Τeam 19 Ιανουαρίου 2026, 10:00
BASKET LEAGUE

Ο Ντράγκαν Σάκοτα έφτασε τα 250 παιχνίδια στον πάγκο της ΑΕΚ

Ο Ντράγκαν Σάκοτα έφτασε τα 250 παιχνίδια στον πάγκο της ΑΕΚ και η «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ έκανε ένα ξεχωριστό post για τον πολύπειρο τεχνικό.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα συνεχίζει να γράφει ιστορία στον πάγκο της ΑΕΚ. 

Ο πολύπειρος τεχνικός έφτασε τους 250 αγώνες στον πάγκο της ΑΕΚ, με την «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ να τον αποθεώνει με ανάρτηση της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Συνολικά ο Ντράγκαν Σάκοτα στον πάγκο της ΑΕΚ μετρά 157 νίκες, 92 ήττες, 1 ισοπαλία, σε 250 αγώνες με το ποσοστό επιτυχίας να ανέρχεται στα 62,80%.



Ροή ειδήσεων

NBA
ΝΒΑ Europe: «Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Μάντσεστερ Σίτι δε θα μπουν στη διοργάνωση»
1 λεπτό πριν ΝΒΑ Europe: «Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Μάντσεστερ Σίτι δε θα μπουν στη διοργάνωση»
NBA
ΝΒΑ Top-10: Στην κορυφή η καρφωματάρα του Σαμπόνις (vid)
8 λεπτά πριν ΝΒΑ Top-10: Στην κορυφή η καρφωματάρα του Σαμπόνις (vid)
EUROLEAGUE
EuroLeague: Ο Χορντόφ στο ΣΕΦ, ο Ντιφαλά στο T-Center
10 λεπτά πριν EuroLeague: Ο Χορντόφ στο ΣΕΦ, ο Ντιφαλά στο T-Center
ΣΠΟΡ
Πλευρίτου: «Μας λείπει το χρυσό μετάλλιο και θα παλέψουμε για να το κατακτήσουμε»
23 λεπτά πριν Πλευρίτου: «Μας λείπει το χρυσό μετάλλιο και θα παλέψουμε για να το κατακτήσουμε»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved