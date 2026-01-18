Στα… ραντάρ του Άρη ο Κόρι Τζόσεφ

Onsports Team

Ο 34χρονος με τη σημαντική καριέρα στο ΝΒΑ ίσως αποτελέσει τη… βόμβα που ψάχνει ο Άρης για την ενίσχυση του ρόστερ του.

Ο Άρης θέλει να ενισχύσει το ρόστερ του, για να βελτιωθεί αγωνιστικά. Η ομάδα του Ιγκόρ Μίλισιτς είναι σε αναζήτηση γκαρντ που θα κάνει τη διαφορά. Μία απ’ τις περιπτώσεις που εξετάζεται σοβαρά, είναι αυτή του Κόρι Τζόσεφ.

Ο πρώην ΝΒΑer με τη σημαντική καριέρα στο «μαγικό κόσμο», είχε συμφωνήσει με την Μονακό αλλά δεν κατάφερε να αγωνιστεί λόγω της απαγόρευσης μεταγραφών. Έτσι έχει προταθεί στον Άρη και είναι πιθανό να απασχολήσει σοβαρά.

Έχει 866 αγώνες στο ΝΒΑ ο 34χρονος, έχοντας φορέσει τη φανέλα των Σπερς, Ράπτορς, Πέισερς, Κινγκς, Πίστονς, Γουόριορντ και Μάτζικ, με 6.7 πόντους, 2.4 ριμπάουντ και 2.9 ασίστ ανά 21.1 λεπτά.