Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Στα… ραντάρ του Άρη ο Κόρι Τζόσεφ
Onsports Team 18 Ιανουαρίου 2026, 22:03
BASKET LEAGUE / Άρης

Στα… ραντάρ του Άρη ο Κόρι Τζόσεφ

Ο 34χρονος με τη σημαντική καριέρα στο ΝΒΑ ίσως αποτελέσει τη… βόμβα που ψάχνει ο Άρης για την ενίσχυση του ρόστερ του.

Ο Άρης θέλει να ενισχύσει το ρόστερ του, για να βελτιωθεί αγωνιστικά. Η ομάδα του Ιγκόρ Μίλισιτς είναι σε αναζήτηση γκαρντ που θα κάνει τη διαφορά. Μία απ’ τις περιπτώσεις που εξετάζεται σοβαρά, είναι αυτή του Κόρι Τζόσεφ.

Ο πρώην ΝΒΑer με τη σημαντική καριέρα στο «μαγικό κόσμο», είχε συμφωνήσει με την Μονακό αλλά δεν κατάφερε να αγωνιστεί λόγω της απαγόρευσης μεταγραφών. Έτσι έχει προταθεί στον Άρη και είναι πιθανό να απασχολήσει σοβαρά.

Έχει 866 αγώνες στο ΝΒΑ ο 34χρονος, έχοντας φορέσει τη φανέλα των Σπερς, Ράπτορς, Πέισερς, Κινγκς, Πίστονς, Γουόριορντ και Μάτζικ, με 6.7 πόντους, 2.4 ριμπάουντ και 2.9 ασίστ ανά 21.1 λεπτά.

 

 



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Κόπα Άφρικα: Η μεγάλη απόδραση για τη Σενεγάλη - Πήρε το τρόπαιο από το Μαρόκο σε επεισοδιακό τελικό
5 λεπτά πριν Κόπα Άφρικα: Η μεγάλη απόδραση για τη Σενεγάλη - Πήρε το τρόπαιο από το Μαρόκο σε επεισοδιακό τελικό
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Τελικός Κόπα Άφρικα: Άγρια επεισόδια στις εξέδρες κατά τη διακοπή - Όσα δεν έδειξαν οι κάμερες
24 λεπτά πριν Τελικός Κόπα Άφρικα: Άγρια επεισόδια στις εξέδρες κατά τη διακοπή - Όσα δεν έδειξαν οι κάμερες
SUPER LEAGUE
Νίκολιτς: «Συγχαρητήρια στους παίκτες, δεν ήταν εύκολο…»
33 λεπτά πριν Νίκολιτς: «Συγχαρητήρια στους παίκτες, δεν ήταν εύκολο…»
SUPER LEAGUE
Μπενίτεθ: «Είμαστε απογοητευμένοι – Δεν κάναμε τίποτα για να παλέψουμε»
40 λεπτά πριν Μπενίτεθ: «Είμαστε απογοητευμένοι – Δεν κάναμε τίποτα για να παλέψουμε»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved