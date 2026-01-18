ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός AKTOR: Δεύτερη τεχνική ποινή και στα αποδυτήρια ο Ζντοβτς
Οι συνεχόμενες και έξαλλες διαμαρτυρίες του Γιούρι Ζντοβτς από το ξεκίνημα της αναμέτρησης οδήγησαν τους διαιτητές να τον χρεώσουν με δύο τεχνικές ποινές με τον Σλοβένο τεχνικό να παίρνει τον δρόμο για τα αποδυτήρια.
Με τον χειρότερο τρόπο ξεκίνησε το ματς στην Πυλαία για τον ΠΑΟΚ αφού από τη μία οι παίκτες του "Δικέφαλου" δεν έμοιαζαν ικανοί να ανταγωνιστούν τον Παναθηναϊκό και από την άλλη ο εκνευρισμός του Γιούρι Ζντοβτς επέφερε την αποβολή του από το ματς.
Ο Σλοβένος τεχνικός διαμρτυρόταν συνεχώς σε έξαλλη κατάταση από το ξεκίνημα της αναμέτρησης με τους διαιτητές να τον χρεώνουν με δεύτερη τεχνική ποινή ένα λεπτό πριν από το τέλος της πρώτης περιόδου και τον κοουτς του ΠΑΟΚ να παίρνει τον δρόμο για τα αποδυτήρια αφήνοντας την ομάδα του... ακέφαλη.
Πρώτος προπονητής πλέον ο Παντελής Μπούτσκος για τον ΠΑΟΚ