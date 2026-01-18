Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός AKTOR: Δεύτερη τεχνική ποινή και στα αποδυτήρια ο Ζντοβτς
Onsports Team 18 Ιανουαρίου 2026, 16:33
BASKET LEAGUE

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός AKTOR: Δεύτερη τεχνική ποινή και στα αποδυτήρια ο Ζντοβτς

Οι συνεχόμενες και έξαλλες διαμαρτυρίες του Γιούρι Ζντοβτς από το ξεκίνημα της αναμέτρησης οδήγησαν τους διαιτητές να τον χρεώσουν με δύο τεχνικές ποινές με τον Σλοβένο τεχνικό να παίρνει τον δρόμο για τα αποδυτήρια. 

Με τον χειρότερο τρόπο ξεκίνησε το ματς στην Πυλαία για τον ΠΑΟΚ αφού από τη μία οι παίκτες του "Δικέφαλου" δεν έμοιαζαν ικανοί να ανταγωνιστούν τον Παναθηναϊκό και από την άλλη ο εκνευρισμός του Γιούρι Ζντοβτς επέφερε την αποβολή του από το ματς. 

Ο Σλοβένος τεχνικός διαμρτυρόταν συνεχώς σε έξαλλη κατάταση από το ξεκίνημα της αναμέτρησης με τους διαιτητές να τον χρεώνουν με δεύτερη τεχνική ποινή ένα λεπτό πριν από το τέλος της πρώτης περιόδου και τον κοουτς του ΠΑΟΚ να παίρνει τον δρόμο για τα αποδυτήρια αφήνοντας την ομάδα του... ακέφαλη. 

Πρώτος προπονητής πλέον ο Παντελής Μπούτσκος για τον ΠΑΟΚ



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE 2
Super League 2: Στο +7 η Καλαμάτα, γκέλα για τον Πανιώνιο
18 λεπτά πριν Super League 2: Στο +7 η Καλαμάτα, γκέλα για τον Πανιώνιο
SUPER LEAGUE
Άρης: Η ενδεκάδα για το ματς με την ΑΕΛ
53 λεπτά πριν Άρης: Η ενδεκάδα για το ματς με την ΑΕΛ
BASKET LEAGUE
ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός AKTOR: Δεύτερη τεχνική ποινή και στα αποδυτήρια ο Ζντοβτς
1 ώρα πριν ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός AKTOR: Δεύτερη τεχνική ποινή και στα αποδυτήρια ο Ζντοβτς
BASKET LEAGUE
ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός AKTOR: Αποθέωση για Μπάρλοου στην Πυλαία
2 ώρες πριν ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός AKTOR: Αποθέωση για Μπάρλοου στην Πυλαία
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved