ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός AKTOR: Δεύτερη τεχνική ποινή και στα αποδυτήρια ο Ζντοβτς

Onsports Team

Οι συνεχόμενες και έξαλλες διαμαρτυρίες του Γιούρι Ζντοβτς από το ξεκίνημα της αναμέτρησης οδήγησαν τους διαιτητές να τον χρεώσουν με δύο τεχνικές ποινές με τον Σλοβένο τεχνικό να παίρνει τον δρόμο για τα αποδυτήρια.

Με τον χειρότερο τρόπο ξεκίνησε το ματς στην Πυλαία για τον ΠΑΟΚ αφού από τη μία οι παίκτες του "Δικέφαλου" δεν έμοιαζαν ικανοί να ανταγωνιστούν τον Παναθηναϊκό και από την άλλη ο εκνευρισμός του Γιούρι Ζντοβτς επέφερε την αποβολή του από το ματς.

Ο Σλοβένος τεχνικός διαμρτυρόταν συνεχώς σε έξαλλη κατάταση από το ξεκίνημα της αναμέτρησης με τους διαιτητές να τον χρεώνουν με δεύτερη τεχνική ποινή ένα λεπτό πριν από το τέλος της πρώτης περιόδου και τον κοουτς του ΠΑΟΚ να παίρνει τον δρόμο για τα αποδυτήρια αφήνοντας την ομάδα του... ακέφαλη.

Πρώτος προπονητής πλέον ο Παντελής Μπούτσκος για τον ΠΑΟΚ