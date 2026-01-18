ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός AKTOR: Αποθέωση για Μπάρλοου στην Πυλαία

Onsports Team

Ο Κένεθ Μπάρλοου βρίσκεται στο κλειστό της Πυλαίας για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό, βραβεύτηκε από τους Θεσσαλονικείς και αποθεώθηκε από τον κόσμο.

Μεγάλο παιχνίδι το σημερινό για τον ΠΑΟΚ, όχι μόνο γιατί αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό σε ένα κατάμεστο γήπεδο αλλά γιατί στις εξέδρες βρίσκεται και με πολύ μεγάλη δόξα της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Ο λόγος για τον Κένεθ Μπέρλοου ο οποίος αγωνίστηκε με τη φανέλα του ΠΑΟΚ από το 1990 έως το 1993 και άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του, συνδεέοντας το όνομά του με μεγάλες στιγμές της ιστορίας του "Δικεφάλου".

Ο Μπάρλοου βραβεύτηκε από την διοίκηση της ομάδας για την προσφορά του και αποθεώθηκε από τους φίλους της ομάδας λίγο πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης.