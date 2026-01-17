Greek Basketball League: «Διπλό» του Πανιώνιου στην Πάτρα

Onsports Team

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης πήρε σημαντική νίκη στην έδρα του Προμηθέα και συνεχίζει την ανοδική της πορεία.

Ο Πανιώνιος έφυγε νικητής από την Πάτρα κόντρα στον Προμηθέα, για την 15η αγωνιστική της GBL. Οι «κυανέρυθροι» επικράτησαν 91-87, σε μια αναμέτρηση που εξελίχθηκε σε ντέρμπι.

Αυτή ήταν η τρίτη νίκη του Πανιώνιου στο πρωτάθλημα (3-11). Ο Προμηθέας έπεσε στο 6-8. Ο Γουάτσον ξεχώρισε για τους νικητές με 26 πόντους και 13 ριμπάουντ, ενώ ο Κρούζερ πρόσθεσε 21 πόντους και 5 ριμπάουντ. Ο Τσαλμπούρης συνέβαλε με 11 πόντους.

Για τους γηπεδούχους πρώτος σκόρερ ήταν ο Ρομπ Γκρέι με 30 πόντους ενώ 15 πόντους είχε ο Κένταλ Κόουλμαν.

Τα δεκάλεπτα: 21-27, 43-47, 67-70, 87-91

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Σεγκούρα): Κόλεμαν 15 (2), Πλώτας 6, Μπαζίνας 10 (1), Σκληρός, Γκρέι 30 (2), Χάρις 6, Τάκερ 10 (3), Λάγιος 2, Μπέλο 1, Καραγιαννίδης 7, Σταυρακόπουλος

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Μάρκοβιτς): Γουάτσον 26, Λέμον, Τόμασον 9 (1), Κρούζερ 21 (3), Γκίκας 2, Τέιλορ 10 (1), Τσαλμπούρης 11, Λούις 5 (1), Γόντικας, Πατρίκης, Νικολαΐδης 7 (1)