Αταμάν: «Σημαντικό να πάρουμε τη νίκη»
Onsports Team 04 Ιανουαρίου 2026, 17:59
BASKET LEAGUE / Παναθηναϊκός

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR στάθηκε στη σημασία της επικράτησης με την Καρδίτσα, πριν τη «διαβολοβδομάδα».

Ο Εργκίν Αταμάν δήλωσε αμέσως μετά το παιχνίδι:

«Ήταν σημαντικό να πάρουμε τη νίκη. Δεν είναι εύκολο ψυχολογικά με τη διαβολοβομάδα της EuroLeague και έπειτα από μια ήττα. Πρέπει να προετοιμαστούμε, έχουμε δυο πολύ σημαντικά παιχνίδια στην έδρα μας. Και πριν από αυτά, ήταν σημαντική η νίκη κόντρα στην Καρδίτσα».

Για την επίσκεψη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στην προπόνηση του Παναθηναϊκού: «Είμαι εδώ για να κοουτσάρω στο παιχνίδι με την Καρδίτσα, όπως και καταφέραμε να κάνουμε».

 



