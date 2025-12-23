ΑΕΚ: Ανατροπή στην ποινή - Με κόσμο το ντέρμπι με Άρη στα Άνω Λιόσια

Eurokinissi Sports

Οnsports Τeam

Με κόσμο θα υποδεχθεί τον Άρη στο ντέρμπι της Greek Basketball League η ΑΕΚ , καθώς ανεστάλη η ποινή της.

Η Ένωση είχε τιμωρηθεί μετά το ματς με τον Παναθηναϊκό AKTOR, ελέω ενός πυρσού που είχε ανάψει ένας οπαδός της ομάδας. Όμως, όπως ανακοινώθηκε από την «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ η ποινή ανεστάλη και το επόμενο εντός έδρας, αυτό με τον Άρη, θα διεξαχθεί με την παρουσία οπαδών.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η ΑΕΚ ΒC και το νομικό επιτελείο της - όπως από τις 18/12/2025 είχε προαναγγελθεί μέσω ανακοίνωσης - έπραξαν το αυτονόητο και με προσωρινή διαταγή του, το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών διέταξε την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της Γ.Γ. Αθλητισμού και της ΔΕΑΒ, με την οποία είχε επιβληθεί στην Ομάδα μας η διοικητική κύρωση της διεξαγωγής μίας (1) αθλητικής συνάντησης ως γηπεδούχου, χωρίς την παρουσία θεατών στον επόμενο εντός έδρας αγώνα της».