Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Χωρίς Φουρνιέ οι «ερυθρόλευκοι» στην αναμέτρηση της GBL
INTIME SPORTS
Οnsports team 07 Δεκεμβρίου 2025, 12:33
BASKET LEAGUE

Χωρίς τον Εβάν Φουρνιέ θα αγωνιστούν οι «ερυθρόλευκοι» στο Ολυμπιακός – ΑΕΚ, για την 9η αγωνιστική της GBL.

Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται την «Ένωση» με στόχο το «9 στα 9», το οποίο θα τους διατηρήσει μόνους πρώτους στην κορυφή.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει στη διάθεση του τον Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος κατά τη διάρκεια της εβδομάδας ταλαιπωρήθηκε από πυρετό. Μάλιστα, ήταν αμφίβολος και για τον αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε, ο οποίος αναβλήθηκε.

Ο Έλληνας τεχνικός αποφάσισε τελικά να τον αφήσει εκτός από την αναμέτρηση με την ΑΕΚ, η οποία με τη σειρά της έχει πολλά προβλήματα. Ο Ντράγκαν Σάκοτα δεν υπολογίζει στους Κατσίβελη, Χαραλαμπόπουλο, Μπράουν, ενώ ο Γκρέι δίνει κανονικά το «παρών».

Οι δωδεκάδες του Ολυμπιακός -ΑΕΚ

Ολυμπιακός: Ουόκαπ, Λι, Νιλικίνα, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Ουόρντ, Λαρεντζάκης, Βεζένκοφ, Πίτερς, Αντετοκούνμπο, Μιλουτίνοφ, Χολ
ΑΕΚ: Γκρέι, Σκορδίλης, Φλιώνης, Λεκαβίτσιους, Αρσενόπουλος, Πετσάρσκι, Κουζμίνσκας, Ιωάννου, Μπάρτλεϊ, Αρμς, Σίλβα, Μπιλιώνης



