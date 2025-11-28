Κλαβέλ: «Είμαι ευγνώμων που είμαι μέλος της ΑΕΚ»

Οnsports Τeam

Τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της ΑΕΚ έκανε ο Τζιάν Κλαβέλ και δεν έκρυψε την ανυπομονησία του να πιάσει δουλειά.

Ο Πορτορικανός γκαρντ θα ενισχύσει την περιφέρεια της ομάδας του Ντράγκαν Σάκοτα και θα αποτελέσει ένα ακόμα «βαρύ» επιθετικό όπλο στα χέρια του Σερβοέλληνα τεχνικού.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην ιστοσελίδα της ομάδας:

“Πρώτα απ’ όλα, ευχαριστώ το Θεό, που μου δίνεται η ευκαιρία να αγωνιστώ σ’ έναν τόσο ένδοξο σύλλογο. Θέλω να ευχαριστήσω και την ΑΕΚ και τους ανθρώπους της γι’ αυτή την ευκαιρία. Έρχομαι σε μία από τις μεγαλύτερες ομάδες της Ελλάδας και είμαι πολύ ευγνώμων, που θα είμαι πλέον μέλος της.

Ξέρω, ότι έρχομαι σε μία καλή και ισορροπημένη ομάδα. Γνωρίζω κάποιους από τους νέους συμπαίκτες μου. Τους έχω αντιμετωπίσει σ’ επίπεδο εθνικών ομάδων. Είμαι ενθουσιασμένος, που θα παίξω μαζί τους.

Ξέρω, ότι περιμένουν από εμένα κυρίως το σκοράρισμα. Η ΑΕΚ έχει έναν εξαιρετικό παίκτη, τον Φρανκ (Μπάρτλεϊ). Δεν τον γνωρίζω προσωπικά, αλλά τον έχω δει να παίζει. Είναι ικανότατος σκόρερ. Οπότε θα είναι ωραία, που θα είμαστε μαζί. Θα είναι δύσκολο για τους αντιπάλους μας να μάς μαρκάρουν. Ανυπομονώ να παίξω με τον Φρανκ. Όπως ανυπομονώ να παίξω και με τους υπόλοιπους συμπαίκτες μου

Θυμάμαι έντονα εκείνο το ματς (σ.σ. που είχε σκοράρει 45 πόντους κόντρα στην ΑΕΚ). Προφανώς, ήταν ένα από τα καλύτερα ματς στην καριέρα μου. Ήμουν στεναχωρημένος, ωστόσο, για την ήττα. Ατομικά ήταν από τα καλύτερά μου ματς. Πρέπει να είχα βάλει 45 πόντους. Εύχομαι να το ξανακάνω στην Ελλάδα, ειδικά τώρα, που θα φοράω τη φανέλα της ΑΕΚ

Θέλω να τους υποσχεθώ, ότι θα παίζω σκληρά. Θα παίζω με πάθος, σε άμυνα και επίθεση, για να βοηθήσω την ομάδα μας ώστε να κατακτήσει όσο περισσότερες νίκες. Δεν θα ήθελα να πω πολλά λόγια. Υπόσχομαι, ωστόσο, ότι θα δίνω πάντα τον καλύτερό μου εαυτό”.