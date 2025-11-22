Greek Basketball League: Έσπασε το ρόδι ο Πανιώνιος, εύκολη νίκη για τον Άρη

Onsports Team

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης μετά από δύο παρατάσεις «λύγισε» την Καρδίτσα και πήρε την πρώτη της νίκη στη σεζόν – Οι Θεσσαλονικείς δεν συνάντησαν προβλήματα κόντρα στον Προμηθέα.

Χρειάστηκε να φτάσουμε τέλος Νοεμβρίου για να… χαμογελάσει ο Πανιώνιος. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης σε ματς που γι’ αυτή ήταν ζωής ή θανάτου, επικράτησε της Καρδίτσας με 107-105 στη δεύτερη παράταση! Πανηγυρίζοντας στη Γλυφάδα την πρώτη φετινή επικράτηση των «κυανέρυθρων».

H κανονική διάρκεια του ματς ολοκληρώθηκε 84-84, ενώ η πρώτη παράταση με 96-96. Κορυφαίος για τους νικητές ο Χαντς με εντυπωσιακή εμφάνιση (34 πόντοι, 10 ριμπάουντ, 8 ασίστ), σημαντική βοήθεια από τους Τσαλμπούρη (17π., 6 ριμπ.), Λέμον (16π.) και Γουότσον (13π., 9 ριμπ.). Για την Καρδίτσα ξεχώρισαν οι Ντ. Τζέφερσον (24π., 9 ριμπ.), Μπ. Τζέφερσον (23π., 6 ασίστ) και Χόρχλερ (22π., 8 ριμπ.).

Τα δεκάλεπτα: 26-29, 51-46, 70-59, 84-84, 96-96, 107-105

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: Γουότσον 13, Λέμον 16, Σταρκς 4, Λιούις 8 (1), Κρούζερ 2, Τσαλμπούρης 17 (3), Γόντικας 5, Χαντς 34 (3), Πατρίκης, Γκίκας 8 (2)

ΚΑΡΔΙΤΣΑ: Μπρ. Τζέφερσον 23 (6), Μπόθγουελ 3 (1), Κασελάκης 10 (1), Ντ. Τζέφερσον 24 (2), Μάντσεν 5, Χόρχλερ 22 (3), Έλις 4, Λιάπης, Ζευγαράς, Δίπλαρος 9 (2), Καμπερίδης 5 (1), Χουγκάζ.

Στη Θεσσαλονίκη ο Άρης επιβλήθηκε εύκολα του Προμηθέα με 96-80. Κορυφαίος ο Αμίν Νουά (17 πόντοι 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο), ενώ ακολούθησε ο Τζέικ Φόρεστερ (14 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 κλεψίματα). Πρώτο ματς για τον Ντανίλο Άντζουσιτς (12 πόντοι, 4 ασίστ με 6 λάθη).

Για τους ηττημένους Πατρινούς, πρώτος σκόρερ ήταν ο Ρομπ Γκρέι (21 πόντοι, με 3/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα, 1 κόψιμο).

Τα δεκάλεπτα: 22-22, 47-37, 73-55, 96-80

ΑΡΗΣ: Μήτρου-Λονγκ 10 (2), Τζόουνς 13 (1), Νουά 17 (2), Φόρεστερ 14, Χαρέλ 12 (2), Πουλιανίτης 7 (1), Γκιουζέλης, Καζαμίας, Άντζουσιτς 12, Κουλμπόκα 11 (3).

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ: Χάμοντς 10(2), Μπαζίνας 3 (1), Καραγαννίδης 6, Γκρέι 21 (3), Μακιούρα 17 (5), Χάρις 13 (4), Κόλεμαν 6, Πλώτας 2, Καπετάκης, Λάγιος, Σταυρακόπουλος 2.

GREEK BASKETBALL LEAGUE – 7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Κολοσσός Ρ.-Περιστέρι 72-80

Μύκονος–Παναθηναϊκός AKTOR 65-78

Άρης-Προμηθέας Πατρών 96-80

Πανιώνιος-Καρδίτσα 107-105 2η παρ. (κ.α. 84-84, 1η παρ. 96-96)

Μαρούσι-Ηρακλής 23/11

ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 23/11

ΡΕΠΟ: AEK

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ολυμπιακός 14

Παναθηναϊκός AKTOR 13

ΑΕΚ 12

ΠΑΟΚ 11 -6αγ.

Περιστέρι 11

Άρης 11 -8αγ.

Προμηθέας Π. 11 -8αγ.

Μύκονος 10

Κολοσσός Ρ. 10 -8αγ.

Καρδίτσα 10

Πανιώνιος 9 -8αγ.

Mαρούσι 8 -6αγ.

Ηρακλής 8 -6αγ.