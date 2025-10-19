Sold out το κλειστό της Ρόδου με τον Παναθηναϊκό, στο Super Cup ακόμα μοιράζουν προσκλήσεις

Onsports Team

Στον ΕΣΑΚΕ δεν πρέπει να αισθάνονται άνετα βλέποντας τον Παναθηναϊκό να γεμίζει το κλειστό της Ρόδου, τη στιγμή που στον τελικό του Super Cup ΕΣΑΚΕ και Ολυμπιακός μοίραζαν προσκλήσεις με το γήπεδο να μη γεμίζει με τίποτα.

Σε πολύ δύσκολη θέση έφερε η.... τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Κολοσσό στη Ρόδο, τον ΕΣΑΚΕ.

Και εξηγούμαστε. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή φιλοξενείται από τον Κολοσσό στο κλειστό που έγινε ο τελικός του φετινού Super Cup και το γήπεδο είναι κατάμεστο. Τόσο από τους Ροδίτες οι οποίοι ήθελαν να δουν από κοντά την ομάδα του Εργκίν Αταμάν όσο και από τους φίλους του "τριφυλλιού" οι οποίοι δίνουν εντυπωσιακό και βροντερό παρών.

Αξίζει να σημειωθεί πως σήμερα το γήπεδο έχει γενική είσοδο 40 ευρώ, τη στιγμή που στον τελικό του Super Cup άπαντες προσπαθούσαν να βάλουν στο γήπεδο συγγενείς και φίλους προκειμένου να μιεώσουν όσο το δυνατόν περισσότερο την... αποτυχία του θεσμού.

Και όλα αυτά υπό το βλέμμα του προέδρου του ΕΣΑΚΕ, κ. Μελή, ο οποίος βρίσκεται στο γήπεδο και παρακολουθεί από κοντά την αναμέτρηση.