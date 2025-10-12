Ομάδες

ΑΕΚ – Πανιώνιος: «Καυτοί» Μπάρτλεϊ και Σίλβα, πέτυχαν τους 30 από τους 44 πόντους – Δείτε βίντεο!
INTIME SPORTS
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 12 Οκτωβρίου 2025, 14:16
BASKET LEAGUE / ΑΕΚ

ΑΕΚ – Πανιώνιος: «Καυτοί» Μπάρτλεϊ και Σίλβα, πέτυχαν τους 30 από τους 44 πόντους – Δείτε βίντεο!

Οι Φρανκ Μπάρτλεϊ και Κρις Σίλβα έκαναν ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο στην αναμέτρηση της ΑΕΚ κόντρα στον Πανιώνιο, για τη 2η αγωνιστική της GBL.

Οι δύο ξένοι της «Ένωσης» πέτυχαν τους 30 από τους 44 πόντους της ομάδας τους στο πρώτο ημίχρονο.

Αμφότεροι είχαν από 15 πόντους, με τον Σίλβα, μάλιστα, να μην χάνει και σουτ μέχρι την ανάπαυλα του αγώνα. Συγκεκριμένα, μέτρησε 15 πόντους με 5/5 δίποντα και 5/5 βολές, συν 7 ριμπάουντ. Μοναδικό «μελανό» στη στατιστική του στα 16’13’’ που βρέθηκε στο παρκέ ήταν τα 5 λάθη.

Από την άλλη, ο Μπάρτλεϊ μπήκε «ζεστός» είχε 12 πόντους με 1/1 δίποντο, 2/2 τρίποντα και 4/4 βολές σε 8’30’’ στο πρώτο δεκάλεπτο. Ολοκλήρωσε το πρώτο ημίχρονο με 15 πόντους (4/7 σουτ, 4/4 βολές), συν 2 ριμπάουντ.

 

ΑΕΚ - Πανιώνιος | «Ζεστός» στο ξεκίνημα ο Μπάρτλεϊ με 2/2 τρίποντα και ένα παλικαρίσιο γκολ-φαουλ

ΑΕΚ - Πανιώνιος | Εντυπωσιακό "στοπ" του Σίλβα, side step και τρίποντο του Μπάρτλεϊ στην επίθεση!



