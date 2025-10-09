ΑΕΚ: Η εικόνα του Αρμς αναγκάζει την «Ένωση» να κοιτάζει στην αγορά για σκόρερ

INTIME SPORTS

Ο Αντόνις Αρμς δεν έχει καταφέρει να προσαρμοστεί στα δεδομένα της ΑΕΚ στο ξεκίνημα της σεζόν, κάτι που αναγκάζει τους «κιτρινόμαυρους» να αναζητήσουν στην αγορά έναν ικανό σκόρερ.

Μολονότι βρισκόμαστε στο ξεκίνημα της αγωνιστικής περιόδου, ο Αμερικανός γκαρντ δείχνει να δυσκολεύεται αρκετά στα «θέλω» του Ντράγκαν Σάκοτα.

Ο Αρμς δεν έχει προσφέρει αυτά που θέλει ο έμπειρος τεχνικός στα πρώτα ματς της σεζόν, κάτι που αναγκάζει την ΑΕΚ να αρχίσει να ρίχνει ματιές στην αγορά. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι, απαραίτητα, θα υπάρξει αλλαγή ξένου στο «κιτρινόμαυρο» ρόστερ.

Το πόσες ευκαιρίες θα έχει ο 27χρονος παίκτης θα εξαρτηθεί κι από τις επιλογές που θα βρει διαθέσιμες η «Ένωση», η οποία, πάντως, θα προχωρήσει σε αλλαγή παίκτη μόνο αν βρει έναν αντικαταστάτη που θα πληροί τις προϋποθέσεις. Εν κατακλείδι, έναν ικανό σκόρερ που θα έχει εμπειρία από το υψηλότερο επίπεδο.