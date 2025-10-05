Greek Basketball League: Αυλαία στην πρεμιέρα με Παναθηναϊκό AKTOR και Ολυμπιακό

Onsports Team

Σε Μαρούσι και Telekom Center Athens πέφτει η αυλαία στην πρεμιέρα της Greek Basketball League, καθώς θα διεξαχθούν τα ματς Μαρούσι - Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός AKTOR - ΠΑΟΚ.

Μετά την πρώτη «διαβολοβδομάδα» στην Euroleague, που είχε ακριβώς τον ίδιο απολογισμό, ήτοι μία νίκη και μία ήττα, ο Παναθηναϊκός AKTOR και ο Ολυμπιακός στρέφουν την προσοχή τους στις εγχώριες διοργανώσεις με την έναρξη της Greek Basketball League.

Πρώτοι στη «μάχη» θα πέσουν οι «ερυθρόλευκοι», οι οποίοι στις 13:00 θα αντιμετωπίσουν το Μαρούσι στο «κλειστό» του Αγίου Θωμά. Λίγα μέτρα πιο δίπλα, στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις του Αμαρουσίου, στις 16:00 θα λάβει χώρα το ματς του Παναθηναϊκού AKTOR με τον ΠΑΟΚ.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα της πρεμιέρας στην GBL:

Σάββατο 4 Οκτωβρίου

Κολοσσός Ρόδου - ΑΕΚ 85-87

Καρδίτσα - Άρης 91-77

Ηρακλής - Προμηθέας 90-79

Πανιώνιος - Περιστέρι 61-87

Κυριακή 5 Οκτωβρίου

Μαρούσι - Ολυμπιακός 13:00

Παναθηναϊκός AKTOR - ΠΑΟΚ 16:00

Η Βαθμολογία

Περιστέρι 1-0 Καρδίτσα 1-0 Ηρακλής 1-0 ΑΕΚ 1-0 Κολοσσός 0-1 Προμηθέας 0-1 Άρης 0-1 Πανιώνιος 0-1 Μαρούσι 0-0 Ολυμπιακός 0-0 Παναθηναϊκός 0-0 ΠΑΟΚ 0-0 Μύκονος 0-0

Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής:

Σάββατο 11 Οκτωβρίου

Άρης - Κολοσσός (16:00)

Προμηθέας - Μαρούσι (19:00)

ΠΑΟΚ - Ηρακλής (19:00)

Κυριακή 12 Οκτωβρίου