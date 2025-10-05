Ομάδες

Greek Basketball League: Αυλαία στην πρεμιέρα με Παναθηναϊκό AKTOR και Ολυμπιακό
Onsports Team 05 Οκτωβρίου 2025, 11:00
BASKET LEAGUE / Μαρούσι / Ολυμπιακός / Παναθηναϊκός / ΠΑΟΚ

Σε Μαρούσι και Telekom Center Athens πέφτει η αυλαία στην πρεμιέρα της Greek Basketball League, καθώς θα διεξαχθούν τα ματς Μαρούσι - Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός AKTOR - ΠΑΟΚ.

Μετά την πρώτη «διαβολοβδομάδα» στην Euroleague, που είχε ακριβώς τον ίδιο απολογισμό, ήτοι μία νίκη και μία ήττα, ο Παναθηναϊκός AKTOR και ο Ολυμπιακός στρέφουν την προσοχή τους στις εγχώριες διοργανώσεις με την έναρξη της Greek Basketball League.

Πρώτοι στη «μάχη» θα πέσουν οι «ερυθρόλευκοι», οι οποίοι στις 13:00 θα αντιμετωπίσουν το Μαρούσι στο «κλειστό» του Αγίου Θωμά. Λίγα μέτρα πιο δίπλα, στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις του Αμαρουσίου, στις 16:00 θα λάβει χώρα το ματς του Παναθηναϊκού AKTOR με τον ΠΑΟΚ.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα της πρεμιέρας στην GBL:

Σάββατο 4 Οκτωβρίου

  • Κολοσσός Ρόδου - ΑΕΚ 85-87
  • Καρδίτσα - Άρης 91-77
  • Ηρακλής - Προμηθέας 90-79
  • Πανιώνιος - Περιστέρι 61-87

Κυριακή 5 Οκτωβρίου

  • Μαρούσι - Ολυμπιακός 13:00
  • Παναθηναϊκός AKTOR - ΠΑΟΚ 16:00

Η Βαθμολογία

  1. Περιστέρι 1-0
  2. Καρδίτσα 1-0
  3. Ηρακλής 1-0
  4. ΑΕΚ 1-0
  5. Κολοσσός 0-1
  6. Προμηθέας 0-1
  7. Άρης 0-1
  8. Πανιώνιος 0-1
  9. Μαρούσι 0-0
  10. Ολυμπιακός 0-0
  11. Παναθηναϊκός 0-0
  12. ΠΑΟΚ 0-0
  13. Μύκονος 0-0

Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής:

Σάββατο 11 Οκτωβρίου

  • Άρης - Κολοσσός (16:00)
  • Προμηθέας - Μαρούσι (19:00)
  • ΠΑΟΚ - Ηρακλής (19:00)

Κυριακή 12 Οκτωβρίου

  • ΑΕΚ - Πανιώνιος (13:00)
  • Περιστέρι-Μύκονος (16:00)
  • Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR (19:00)


