Κολοσσός: Ανακοίνωσε τον Ράϊαν Τέιλορ

Onsports Team

Ο Κολοσσός ανακοίνωσε την απόκτηση του 30χρονου Αμερικανό γκαρντ, Ράϊαν Τέιλορ, ο οποίος είχε αγωνιστεί στο παρελθόν σε Ηρακλή και Απόλλωνα Πατρών.

Η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Κολοσσός ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Ράιαν Τέιλορ.

Ο Ράιαν Τέιλορ είναι γεννημένος την 1η Φεβρουαρίου του 1995 στην Ιντιάνα των ΗΠΑ και με ύψος 1.98μ. αγωνίζεται ως γκαρντ. Από το 2014 μέχρι το 2019 έπαιξε στο NCAA με τη φανέλα των Οχάιο Μπόμπκατς, Ίβανσβιλ Έισις και Νορθγουέστερν Γουάιλντκατς. Τα επόμενα δύο χρόνια αγωνίστηκε στην G League με τη θυγατρική ομάδα των Γουόριορς, τη σεζόν 2021/22 μετακόμισε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ηρακλή, ενώ έπαιξε και στη Νέα Ζηλανδία με τους Καντερμπέρι Ραμς.

Τη σεζόν 2022/23 επέστρεψε στη χώρα μας αυτή τη φορά για τον Απόλλωνα Πατρών και στη συνέχεια έπαιξε ακόμη σε Μπρέσια και Τάουερς Αμβούργου. Το 2023/24 υπέγραψε στη λιθουανική Γιουβέντους, ενώ την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στην Πολωνία με την Ανβίλ, όπου είχε κατά μέσο όρο 9,2 πόντους και 2,4 ριμπάουντ, σε όλες τις διοργανώσεις».