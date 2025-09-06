Ολυμπιακός: Εκκίνηση στα φιλικά με νίκη επί του Προμηθέα

Onsports Team

Με το… δεξί ξεκίνησε τα φιλικά παιχνίδια ενόψει της νέας σεζόν ο Ολυμπιακός, μια και επιβλήθηκε 95-67 του Προμηθέα στο ΣΕΦ.

Στο πρώτο φιλικό για τη νέα σεζόν, οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετώπισαν δυσκολίες στο πρώτο ημίχρονο, ωστόσο, η «εικόνα» του δεύτερου μέρους ήταν διαφορετική, με τον Ολυμπιακό να ξεκινά με νίκη τα «τεστ» για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

«Παρών» στο φιλικό ήταν και ο Κίναν Έβανς, ο οποίος επέστρεψε έπειτα από τον σοβαρό τραυματισμό που είχε υποστεί. Πρώτος σκόρερ για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ με 19 πόντους.

Σημαντική ήταν η προσφορά του Σέιμπεν Λι με 18 πόντους, ενώ ο Ντόντα Χολ είχε 15 πόντους, 12 ο Καλίφα Κουμάτζε και 11 ο Τάισον Ουόρντ.

Για τους Αχαιούς, ο Χάμοντς είχε 12 πόντους και ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του, ενώ ο Κόλμαν σημείωσε 11 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 25-21, 39-39, 79-49, 95-67.