Χρήσιμα συμπεράσματα για το Περιστέρι στο φιλικό με τον ΒΙΚΟ Falcons Ιωαννίνων

Onsports Team

Προπονητικό φιλικό έδωσε το Περιστέρι στο Νέο Κλειστό Ιωαννίνων με αντίπαλο τον BIKO Falcons, στο οποίο δεν κρατήθηκε σκορ.

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος χρησιμοποίησε όλους τους παίκτες του και είχε την ευκαιρία να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα για την αγωνιστική κατάσταση των παικτών του και τον βαθμό εμπέδωσης της φιλοσοφίας του.

Οι «κυανοκίτρινοι» δουλεύουν σκληρά και η διάθεση που δείχνουν όπως συνέβη και στο προπονητικό φιλικό με τον ΒΙΚΟ Falcons αφήνει αισιόδοξα μηνύματα για την παρουσία της ομάδας στις επίσημες υποχρεώσεις της και την υλοποίηση των στόχων της.

Το Περιστέρι μετά την ολοκλήρωση του προπονητικού φιλικού αναχώρησε από τα Γιάννενα, όπου πραγματοποίησε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας για να επιστρέψει στη βάση του. Οι «κυανοκίτρινοι» την Κυριακή (31/8) θα έχουν ρεπό και θα επιστρέψουν ξανά στις προπονήσεις τη Δευτέρα (1/9) στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου».