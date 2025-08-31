Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Χρήσιμα συμπεράσματα για το Περιστέρι στο φιλικό με τον ΒΙΚΟ Falcons Ιωαννίνων
Onsports Team 31 Αυγούστου 2025, 05:13
BASKET LEAGUE

Χρήσιμα συμπεράσματα για το Περιστέρι στο φιλικό με τον ΒΙΚΟ Falcons Ιωαννίνων

Προπονητικό φιλικό έδωσε το Περιστέρι στο Νέο Κλειστό Ιωαννίνων με αντίπαλο τον BIKO Falcons, στο οποίο δεν κρατήθηκε σκορ.

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος χρησιμοποίησε όλους τους παίκτες του και είχε την ευκαιρία να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα για την αγωνιστική κατάσταση των παικτών του και τον βαθμό εμπέδωσης της φιλοσοφίας του.

Οι «κυανοκίτρινοι» δουλεύουν σκληρά και η διάθεση που δείχνουν όπως συνέβη και στο προπονητικό φιλικό με τον ΒΙΚΟ Falcons αφήνει αισιόδοξα μηνύματα για την παρουσία της ομάδας στις επίσημες υποχρεώσεις της και την υλοποίηση των στόχων της.

Το Περιστέρι μετά την ολοκλήρωση του προπονητικού φιλικού αναχώρησε από τα Γιάννενα, όπου πραγματοποίησε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας για να επιστρέψει στη βάση του. Οι «κυανοκίτρινοι» την Κυριακή (31/8) θα έχουν ρεπό και θα επιστρέψουν ξανά στις προπονήσεις τη Δευτέρα (1/9) στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου».



Ροή ειδήσεων

BASKET LEAGUE
Χρήσιμα συμπεράσματα για το Περιστέρι στο φιλικό με τον ΒΙΚΟ Falcons Ιωαννίνων
2 ώρες πριν Χρήσιμα συμπεράσματα για το Περιστέρι στο φιλικό με τον ΒΙΚΟ Falcons Ιωαννίνων
BASKET LEAGUE
AEK: Φιλική νίκη επί της Μεγαρίδας
4 ώρες πριν AEK: Φιλική νίκη επί της Μεγαρίδας
SUPER LEAGUE
Super League: Η βαθμολογία μετά το «διπλό» του Ολυμπιακού και την «κηδεία» στον Άρη - Τα highlights
6 ώρες πριν Super League: Η βαθμολογία μετά το «διπλό» του Ολυμπιακού και την «κηδεία» στον Άρη - Τα highlights
EUROBASKET
Eurobasket 2025, Ισπανία – Βοσνία 88-67: Ξέσπασαν οι φούριας ρόχας - Στην εκπνοή με Λόιντ η Πολωνία
6 ώρες πριν Eurobasket 2025, Ισπανία – Βοσνία 88-67: Ξέσπασαν οι φούριας ρόχας - Στην εκπνοή με Λόιντ η Πολωνία
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved