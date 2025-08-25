Αναχώρησε για τα Γιάννενα το Περιστέρι

Οnsports Τeam

Στα Γιάννενα βρίσκεται η ομάδα του Περιστερίου όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της.

Με προορισμό τα Γιάννενα αναχώρησε το πρωΐ της Δευτέρας (25/8) η αποστολή του Περιστερίου, προκειμένου να πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της.

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος και οι συνεργάτες του θα έχουν την ευκαιρία να δουλέψουν με τους παίκτες και να αφομοιωθεί η φιλοσοφία του και η τακτική της ομάδας εν όψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Οι «κυανοκίτρινοι» θα προπονούνται πρωΐ και απόγευμα με μπάσκετ και πολύ τακτική, καθώς επίσης ασκήσεις φυσικής κατάστασης και βάρη, ενώ το Σάββατο (30/8) θα πραγματοποιηθεί και το πρώτο φιλικό με αντίπαλο την ομάδα ΒΙΚΟΣ Falcons Ιωαννίνων που αγωνίζεται στην Elite League.