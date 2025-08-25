Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Αναχώρησε για τα Γιάννενα το Περιστέρι
Οnsports Τeam 25 Αυγούστου 2025, 23:21
BASKET LEAGUE

Αναχώρησε για τα Γιάννενα το Περιστέρι

Στα Γιάννενα βρίσκεται η ομάδα του Περιστερίου όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. 

Με προορισμό τα Γιάννενα αναχώρησε το πρωΐ της Δευτέρας (25/8) η αποστολή του Περιστερίου, προκειμένου να πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της.

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος και οι συνεργάτες του θα έχουν την ευκαιρία να δουλέψουν με τους παίκτες και να αφομοιωθεί η φιλοσοφία του και η τακτική της ομάδας εν όψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Οι «κυανοκίτρινοι» θα προπονούνται πρωΐ και απόγευμα με μπάσκετ και πολύ τακτική, καθώς επίσης ασκήσεις φυσικής κατάστασης και βάρη, ενώ το Σάββατο (30/8) θα πραγματοποιηθεί και το πρώτο φιλικό με αντίπαλο την ομάδα ΒΙΚΟΣ Falcons Ιωαννίνων που αγωνίζεται στην Elite League.



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Premier League: Ο 17χρονος Ενγκουμόα έσωσε τη Λίβερπουλ κόντρα στην ηρωική Νιούκαστλ
41 λεπτά πριν Premier League: Ο 17χρονος Ενγκουμόα έσωσε τη Λίβερπουλ κόντρα στην ηρωική Νιούκαστλ
BASKET LEAGUE
Αναχώρησε για τα Γιάννενα το Περιστέρι
2 ώρες πριν Αναχώρησε για τα Γιάννενα το Περιστέρι
SUPER LEAGUE
ΠΑΟΚ: Υπέγραψε για 4 χρόνια ο Ζαφείρης και ανακοινώνεται!
2 ώρες πριν ΠΑΟΚ: Υπέγραψε για 4 χρόνια ο Ζαφείρης και ανακοινώνεται!
EUROPA LEAGUE
Παναθηναϊκός: Έτοιμος ο Τζούρισιτς για τη ρεβάνς με τη Σαμσουνσπόρ στην Τουρκία
3 ώρες πριν Παναθηναϊκός: Έτοιμος ο Τζούρισιτς για τη ρεβάνς με τη Σαμσουνσπόρ στην Τουρκία
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved