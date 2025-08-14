Στην Αθήνα ο Πετράκης για το Περιστέρι
Ο Τζο Πετράκης βρίσκεται από το πρωΐ της Πέμπτης (14/8) στην Αθήνα για λογαριασμό του Περιστερίου.
Ο 24χρονος σέντερ προσγειώθηκε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» από το Σικάγο και τον υποδέχθηκε η τιμ μάνατζερ της ομάδας Σοφία Κλιγκοπούλου.
Ο Τζο Πετράκης είναι ο δεύτερος, μετά τον Ράιλι Άμπερκρομπι που έφτασε την Τετάρτη (13/8) στην Ελλάδα για να εσωματωθεί κι εκείνος στην προετοιμασία των «κυανοκιτρίνων».
Πλέον, μπαίνουμε στην τελική ευθεία για την έναρξη της προετοιμασίας του Περιστερίου την προσεχή Δευτέρα (18/8) το απόγευμα στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου».