Στην Αθήνα ο Πετράκης για το Περιστέρι

Ο Τζο Πετράκης βρίσκεται από το πρωΐ της Πέμπτης (14/8) στην Αθήνα για λογαριασμό του Περιστερίου.

Ο 24χρονος σέντερ προσγειώθηκε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» από το Σικάγο και τον υποδέχθηκε η τιμ μάνατζερ της ομάδας Σοφία Κλιγκοπούλου.

Ο Τζο Πετράκης είναι ο δεύτερος, μετά τον Ράιλι Άμπερκρομπι που έφτασε την Τετάρτη (13/8) στην Ελλάδα για να εσωματωθεί κι εκείνος στην προετοιμασία των «κυανοκιτρίνων».

Πλέον, μπαίνουμε στην τελική ευθεία για την έναρξη της προετοιμασίας του Περιστερίου την προσεχή Δευτέρα (18/8) το απόγευμα στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου».