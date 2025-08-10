ΠΑΟΚ: Ανακοίνωσε μεταγραφή επιπέδου EuroLeague

Onsports Team

Σημαντική κίνηση από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος απέκτησε τον διεθνή Λιθουανό, Τόμας Ντίμσα.

Η ανακοίνωση του Δικέφαλου:

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ mateco ανακοινώνει τη συμφωνία με το Λιθουανό καλαθοσφαιριστή Tomas Dimša για την αγωνιστική περίοδο 2025-26.

Καλωσορίζουμε στη μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ ένα πολύ έμπειρο αθλητή, που με την παρουσία του προσθέτει ποιότητα στο ρόστερ της ομάδας μας.

O Tomas Dimsa γεννήθηκε στις 2 Ιανουαρίου 1994 στο Κάουνας, έχει ύψος 1μ.96 και αγωνίζεται ως shooting guard και small forward.

Ξεκίνησε την καριέρα του από τη Zalgiris Kaunas, στην οποία εντάχθηκε το 2009, σε ηλικία 15 ετών. Αγωνιζόμενος αρχικά στη δεύτερη, αλλά στη συνέχεια και στην πρώτη ομάδα, έμεινε στη Zalgiris ως το 2015, έχοντας κατακτήσει δύο Πρωταθλήματα (2014, 2015) και ένα Κύπελλο (2015) Λιθουανίας.

Τη 2015-16 αγωνίστηκε για πρώτη φορά εκτός Λιθουανίας και με τους Frankfurt Skyliners κατέκτησε το FIBA Europe Cup.

Επέστρεψε στην πατρίδα του και αγωνίστηκε δύο χρόνια (2016-18) στην Prienai, ενώ στο τέλος της σεζόν 2017-18 έπαιξε και στην Ιταλία με την Varese.

Τα δύο επόμενα χρόνια αγωνίστηκε στη Λιθουανία, με την Joventut Utena (2018-19) και την Lietkabelis (2019-20), με την οποία πραγματοποίησε μια εξαιρετική σεζόν (13,4 πόντοι, 2,4 ριμπάουντ και 3,4 ασσίστ σε 42 αγώνες σε Πρωτάθλημα Λιθουανίας και BCL).

Τον Ιούνιο του 2020 υπέγραψε στη Zalgiris, αλλά τη σεζόν 2020-21 αγωνίστηκε με τη μορφή του δανεισμού στην Ισπανία με την Gran Canaria (με 7 πόντους κατά μέσο όρο σε 34 παιχνίδια στην ACB), για να συνεχίσει στην Ιταλία και στην Treviso (2021-22, με 12,1 πόντους, 2,8 ριμπάουντ και 2,4 ασσίστ σε 43 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις).

Επέστρεψε το καλοκαίρι του 2022 στη Λιθουανία και στην Zalgiris, την ομάδα από την οποία ξεκίνησε και στις σεζόν που ακολούθησαν κατέκτησε ένα ακόμη Πρωτάθλημα Λιθουανίας (2023) και δύο φορές το King Mindaugas Cup (2023, 2024).

Αγωνίστηκε σε 79 παιχνίδια τη σεζόν 2022-23 με 6,9 πόντους, 1,6 ριμπάουντ και 1,6 ασσίστ, ενώ την επόμενη χρονιά (2023-24) έπαιξε σε 68 παιχνίδια της Zalgiris σε όλες τις διοργανώσεις με 6,8 πόντους, 1,6 ριμπάουντ και 1,9 ασσιστ.

Στη διάρκεια της περσινής σεζόν αγωνίστηκε, από το Φεβρουάριο του 2025 και μετά, στην Ισπανία με τη Zaragoza. Με την ομάδα της Αραγωνίας αγωνίστηκε σε 11 παιχνίδια του Ισπανικού πρωταθλήματος (6,4 πόντοι, 1,8 ριμπάουντ), ένα παιχνίδι του FIBA Europe Cup, ενώ συμμετείχε και σε δύο αγώνες της Εθνικής Λιθουανίας στα παράθυρα του Φεβρουαρίου (με μέσο όρο 12 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασσίστ).

Είναι διεθνής με την Εθνική ομάδα της Λιθουανίας με την οποία αγωνίστηκε το 2023 στο Mundobasket.

Έχει πολλές συμμετοχές με όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της Λιθουανίας, με τις οποίες έχει κατακτήσει: χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket παίδων το 2010, ασημένιο μετάλλιο στο Mundobasket εφήβων το 2013, αλλά και το χρυσό μετάλλιο στην Πανεπιστημιάδα το 2017».