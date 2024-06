Μάριο Χεζόνια για Πάρη Δερμάνη: «Ο ορισμός του Παναθηναϊκού κι η ψυχή του ΟΑΚΑ»

Βαρύ πένθος στην «οικογένεια» του «τριφυλλιού» μετά τον θάνατο του Πάρη Δερμάνη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 60 ετών.

Ο 60χρονος ήταν ο φροντιστής του «τριφυλλιού» τα τελευταία 17 χρόνια κι αποτελούσε μια από τις πλέον αγαπητές μορφές στον σύλλογο, αλλά και γενικότερα στο ελληνικό μπάσκετ, το οποίο τον αποχαιρέτησε με συλλυπητήρια μηνύματα.

Τη συνύπαρξη τους στον Παναθηναϊκό AKTOR δεν ξέχασε ο Μάριο Χεζόνια, ο οποίος συγκινεί με το μήνυμά του. Ο Κροάτης φόργουορντ έγραψε χαρακτηριστικά στο ποστάρισμά του: «Ο ορισμός του Παναθηναϊκού, η ψυχή του ΟΑΚΑ. Σ' αγαπώ αφεντικό μου, θα μου λείψεις. Αναπαύσου εν ειρήνη αδερφέ μου».

The definition of Panathinaikos, the soul of OAKA.. Σ'αγαπώ ΑΦΕΝΤΙΚΟ ΜΟΥ I will truly miss you.. Rest in peace my friend… https://t.co/Lrbif6iHCA