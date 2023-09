Basket League: Κληρώνει για τη σεζόν 2023/24 | Το νέο σύστημα διεξαγωγής με περισσότερους αγώνες

Onsports Team

Διεξάγεται σήμερα (12/9) η κλήρωση του πρωταθλήματος της Basket League για την σεζόν 2023/24, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 20:00 στο Ωδείο Αθηνών.

Οι ομάδες που θα μπουν στην κληρωτίδα είναι οι: Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Περιστέρι Bwin, ΠΑΟΚ, Προμηθέας, ΑΕΚ, Άρης, Κολοσσός Ρόδου, Απόλλων Πατρών, Λαύριο, Μαρούσι και Καρδίτσα.

Υπενθυμίζεται ότι η σεζόν 2023/24 θα ξεκινήσει επίσημα με το Super Cup στην Ρόδο (29-30 Σεπτεμβρίου) και μία εβδομάδα αργότερα θα ξεκινήσει η κανονική περίοδος της Basket League.

Νέο σύστημα διεξαγωγής στην Basket League

Το πρωτάθλημα θα έχει νέα μορφή διεξαγωγής, με το οποίο θα αυξήθει ο αριθμός των αγώνων του πρωταθλήματος. Οι ομάδες που θα τερματίσουν στις έξι πρώτες θέσεις στην κανονική περίοδο θα αγωνίζονται σε έναν νέο γύρο πέντε αναμετρήσεων, ενώ οι υπόλοιπες έξι θα κοντραριστούν στα play out πάλι σε πέντε αγωνιστικές που θα προκύπτουν μέσω κλήρωσης.

Η ομάδα που θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της στην τελευταία θέση των play out θα υποβιβαστεί στην Elite League, ενώ οι δύο ομάδες που θα τερματίσουν υψηλότερα σε αυτό το γκρουπ θα κερδίσουν από μία θέση στα play off.

Έτσι θα προκύψουν οι ομάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις 1-8 και θα ριχτούν στην μάχη των play off. Στον πρώτο και δεύτερο γύρο των play off οι σειρές των αγώνων θα κρίνονται στις δύο νίκες, ενώ στους τελικούς ο πρωταθλητής θα προκύπτει ύστερα από σειρά best of 5. Ο κάτοχος της τρίτης θέσης θα αναδειχθεί μέσα από μονό αγώνα και όχι σειρά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΕΣΑΚΕ:

«Ο ΕΣΑΚΕ προκειμένου η Basket League της νέας αγωνιστικής χρονιάς να προσφέρει ακόμη ομορφότερο θέαμα και περισσότερες συγκινήσεις στους φιλάθλους, να είναι πιο ανταγωνιστική και να περιλαμβάνει περισσότερους ενδιαφέροντες αγώνες προχώρησε στην αλλαγή του format διεξαγωγής του Πρωταθλήματος.

Μετά την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου της Basket League 2023-24, που θα περιλαμβάνει 22 αγωνιστικές, οι 12 ομάδες θα χωριστούν σε δύο γκρουπ για μια νέα φάση του Πρωταθλήματος πριν την έναρξη των Playoffs.

Το Top 6 θα αποτελούν οι πρώτες έξι ομάδες της κανονικής περιόδου και το γκρουπ των Play Out οι έξι τελευταίες. Και στα δύο γκρουπ οι ομάδες παίζουν μεταξύ τους ένα γύρο 5 αναμετρήσεων.

Στο γκρουπ των Play Out, η ομάδα που θα τερματίσει τελευταία υποβιβάζεται, ενώ οι δύο πρώτες ομάδες προκρίνονται στα Play Offs ως 7η και 8η ομάδα, ακόμη και εάν μετά την ολοκλήρωση της νέας φάσης του Πρωταθλήματος έχουν καλύτερο ρεκόρ από τις δύο ή περισσότερες τελευταίες ομάδες του Top 6.

Οι ομάδες που θα τερματίσουν πιο ψηλά στην κανονική περίοδο θα έχουν πλεονέκτημα έδρας στη νέα φάση της Basket League όπως φαίνεται στον πίνακα και ειδικότερα στην ανάλυση των αγωνιστικών του Top 6 και των Play Out:

Μετά την ολοκλήρωση του Top 6 και των Play Out, οι ομάδες από τις θέσεις 1 έως 8 παίρνουν μέρος στα Playoffs. Στην Α’ και στην Β’ Φάση των Playoffs οι αγώνες είναι best of 3 (κρίνονται στις δύο νίκες) και στην Γ’ και Τελική Φάση η 3η θέση θα κριθεί σε έναν αγώνα και οι Τελικοί θα είναι best of 5».