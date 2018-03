Αιχμές Μίχαλου για την αποχώρηση του από τον Πανιώνιο (photo)

Ήταν δύο από τα καλύτερα, αν όχι τα καλύτερα χρόνια της καριέρας μου, παρότι υπήρχε η αίσθηση ότι η καριέρα μου έφτανε στο τέλος της. Δύο συνεχόμενες άνοδοι, δύο συνεχόμενα πρωταθλήματα με τη φανέλα του Πανιώνιου. Μια ομάδα που αν δεν τη ζήσεις, δεν μπορείς να αντιληφθείς πόσο μπορείς να την αγαπήσεις. Δυστυχώς η τρίτη χρονιά δεν ολοκληρώνεται και ας υπήρξε από την πλευρά μου η απόλυτη θέληση να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό για να πετύχει ο Πανιώνιος το μεγάλο στόχο της παραμονής. Η απόφαση της διοίκησης του Πανιωνίου είναι ξεκάθαρη. Τη δέχομαι γιατί δεν έχω το νομικό δικαίωμα να κάνω αλλιώς. Την αιτία αναζητήστε την σε όσους είχαν εμμονή στο να με δουν να περνάω την πόρτα του Αρτάκης αφήνοντας τη φανέλα μου στα αποδυτήρια. Εύχομαι στους συμπαίκτες μου, τον προπονητή και τους ανθρώπους της ομάδας καλή δύναμη στο δύσκολο έργο που έχουν μπροστά τους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο του Πανιωνίου που με έκανε να νιώσω ότι οικογένεια δεν είναι μόνο αυτή που έχεις σπίτι σου και που με τίμησαν με τρόπους που ήταν παραπάνω από αυτό που φαντάστηκα. Θα νιώθω πάντα ένας από εσάς. Νίκος Μίχαλος Αρχηγός του Πανιωνίου 2015-2017

