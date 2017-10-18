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Basket League: Το πρόγραμμα από την 4η έως την 6η αγωνιστική
Onsports team Onsports team 18 Οκτωβρίου 2017, 21:30
BASKET LEAGUE

Basket League: Το πρόγραμμα από την 4η έως την 6η αγωνιστική

Ο ΕΣΑΚΕ ανακοίνωσε σήμερα το πρόγραμμα της Α1 ανδρών από την 4η έως και την 6η αγωνιστική.

Αναλυτικά:
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 28/10
ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ
Κ.Γ. ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ 16:30 ΚΥΜΗ-ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΦΑΡΟΣ ΕΡΤ1 Basket League Show
Κ.Γ. ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 16:30 ΡΕΘΥΜΝΟ-ΛΑΥΡΙΟ ΕΡΤ1 Basket League Show
ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΙΟ 16:30 ΚΟΛΟΣΣΟΣ-ΑΕΚ ΕΡΤ1 Basket League Show
Δ.Κ.Γ. ΗΛΙΔΑΣ 16:30 ΚΟΡΟΙΒΟΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΕΡΤ1 Basket League Show
Δ.Κ.Γ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 18:30 ΤΡΙΚΑΛΑ-ΠΑΟΚ ΕΡΤ1 live

ΚΥΡΙΑΚΗ 29/10
ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ
NICK GALLIS HALL 17:00 ΑΡΗΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΡΤ1 live

ΔΕΥΤΕΡΑ 30/10
ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ
ΟΑΚΑ 19:00 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ -ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ COSMOTESPORT4HD live

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 11/11
ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ
ΕΑΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 16:30 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΦΑΡΟΣ-ΤΡΙΚΑΛΑ ΕΡΤ1 Basket League Show
Κ.Γ. ΛΑΥΡΙΟΥ 16:30 ΛΑΥΡΙΟ-ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΕΡΤ1 Basket League Show
ΔΑΚ ΤΟΦΑΛΟΣ 16:30 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ-ΚΥΜΗ ΕΡΤ1 Basket League Show
OAKA 16:30 ΑΕΚ-ΚΟΡΟΙΒΟΣ COSMOTESPORT4HD live
PAOK SPORTS ARENA 18:30 ΠΑΟΚ-ΑΡΗΣ ΕΡΤ1 live

ΚΥΡΙΑΚΗ 12/11
ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ
Κ.Δ.Γ. Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 17:00 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΕΡΤ1 live
ΣΕΦ 18:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΡΕΘΥΜΝΟ COSMOTESPORT4HD live

6Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 18/11
ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ
Κ.Γ. ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 16:15 ΡΕΘΥΜΝΟ-ΠΑΟΚ ΕΡΤ1 live
OAKA 17:00 ΑΕΚ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ COSMOTESPORT4HD live
NICK GALLIS HALL 18:30 ΑΡΗΣ - ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΦΑΡΟΣ ΕΡΤ1Basket League Show
Δ.Κ.Γ. ΗΛΙΔΑΣ 18:30 ΚΟΡΟΙΒΟΣ-ΛΑΥΡΙΟ ΕΡΤ1Basket League Show
Δ.Κ.Γ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 18:30 ΤΡΙΚΑΛΑ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΕΡΤ1Basket League Show

ΚΥΡΙΑΚΗ 19/11
ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ
Κ.Γ. ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ 17:00 ΚΥΜΗ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΕΡΤ1 live

ΔΕΥΤΕΡΑ 20/11
ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ
ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΙΟ 15:45 ΚΟΛΟΣΣΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΡΤ1 live

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