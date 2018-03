Οι Πειραιώτες ήρθαν σε συμφωνία με τον Γιάνις Στρέλνιεκς και ανακοίνωσαν και επίσημα την μεταγραφή του, με τον παίκτη να υπογράφει μέχρι το καλοκαίρι του 2019.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον καλαθοσφαιριστή Γιάνις Στρέλνιεκς.

Ο Λετονός γκαρντ ο οποίος αναμένεται την Τετάρτη (21/6) και ώρα 20:45 στην Ελλάδα προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις, θα φορά την «ερυθρόλευκη» φανέλα για τα επόμενα δυο χρόνια».

Το who is who του Γιάνις Στρέλνιεκς

Hμ. Γεν.: 01/09/1989

Τοπ. Γεν.: Τάλσι (Λετονία)

Ύψος: 1.91

Πρ. Ομάδες: Ventspils (2007-2011), Spartak Saint Petersburg (2011-2013), Budivelnik Kiev (2013-2014), Brose Bamberg (2014-2017).

Διακρίσεις

- Τρία πρωταθλήματα Γερμανίας με τη Μπάμπεργκ (2015, 2016,2017)

- Ένα πρωτάθλημα Λετονίας με τη Βεντσπιλς (2009)

- Ένα πρωτάθλημα Ουκρανίας με τη Μπουντιβέλνικ (2014)

- Χάλκινο μετάλλιο με την εθνική Λετονίας στο Ευρωμπάσκετ Εφήβων του 2007 στην Ισπανία.