Πήρε Σλαφτσάκη ο Απόλλων Πατρών!

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Απόλλωνα:

«Ο Απόλλων Carna Πάτρας ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Έλληνα Forward Διαμαντή Σλαφτσάκη.Ο αθλητής έχει ύψος 2.02μ και είναι γεννημένος το 1994.

Την προηγούμενη χρονιά αγωνίστηκε στον Κόροιβο Αμαλιάδας (4,3π. και 2.5ρ.). Η συμφωνία με τον αθλητή είναι για 2χρόνια.Η διοίκηση του συλλόγου καλωσορίζει τον Διαμαντή Σλαφτσάκη στην «οικογένεια» του Απόλλωνα και του εύχεται υγεία και επιτυχίες.

ΤO WHO IS WHO

Ο Διαμαντής Σλαφτσάκης (1994, 2.02μ.) ξεκίνησε το μπάσκετ από τον ΓΑΣ Χαλκηδόνα για να μεταπηδήσει στη συνέχεια στονΜαντουλίδη. Το 2012 άνοιξε γι' αυτόν η «πόρτα» της Basket League, αφού υπέγραψε στον ΚΑΟΔ όπου και παρέμεινε μέχρι και την αγωνιστική περίοδο 2014-2015. Το καλοκαίρι του 2015 πήρε μεταγραφή για τον Κόροιβο Αμαλιάδας για ένα χρόνο ενώ πριν λίγες ημέρες συμφώνησε να αγωνιστεί στον Απόλλωνα CARNA για τα επόμενα δύο χρόνια».