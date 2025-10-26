MotoGP: Θρίαμβος του Αλεξ Μάρκεθ στην Μαλαισία

Οnsports Τeam

Ο Άλεξ Μάρκεθ εξασφάλισε τη 2η θέση στο πρωτάθλημα και τώρα η προσοχή επικεντρώνεται στη μάχη για την 3η θέση ανάμεσα σε Μπετζέκι και Μπανάια.

Ο Ισπανός αναβάτης, Άλεξ Μάρκεθ, εξασφάλισε τη δεύτερη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP, πίσω από τον αδελφό του Μαρκ (σ.σ. έχει κατακτήσει τον τίτλο), επικρατώντας την Κυριακή (26/10) στο Γκραν Πρι Μαλαισίας στην πίστα της Σεπάνγκ.

Ο αναβάτης της Ducati-Gresini τερμάτισε μπροστά από τον συμπατριώτη του Πέδρο Ακόστα (KTM), ο οποίος τερμάτισε δεύτερος και ισοφάρισε την καλύτερη επίδοσή του στην κατηγορία elite. Ο Τζόαν Μιρ (Honda), παγκόσμιος πρωταθλητής του 2020, συμπλήρωσε το... ισπανικό βάθρο στο τέλος αυτού του 20ού γύρου (από τους 22) της σεζόν.

Εκκινώντας από την pole position, ο δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής του 2022-2023, Φραντσέσκο Μπανάια, αναγκάσθηκε να αποσυρθεί τρεις γύρους πριν το τέλος, προφανώς αντιμετωπίζοντας πρόβλημα με την Ducati του ενώ ήταν στην τρίτη θέση του αγώνα.

Ο Γάλλος παγκόσμιος πρωταθλητής του 2021, Φάμπιο Καρτάραρο, τερμάτισε πέμπτος με την Yamaha του, ενώ οι τραυματίες Μαρκ Μάρκεθ (Ducati) και Χόρχε Μαρτίν (Aprilia), δεν ταξίδεψαν στη Μαλαισία.