Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

MotoGP: Θρίαμβος του Αλεξ Μάρκεθ στην Μαλαισία
Οnsports Τeam 26 Οκτωβρίου 2025, 14:33
AUTO MOTO

MotoGP: Θρίαμβος του Αλεξ Μάρκεθ στην Μαλαισία

Ο Άλεξ Μάρκεθ εξασφάλισε τη 2η θέση στο πρωτάθλημα και τώρα η προσοχή επικεντρώνεται στη μάχη για την 3η θέση ανάμεσα σε Μπετζέκι και Μπανάια.

Ο Ισπανός αναβάτης, Άλεξ Μάρκεθ, εξασφάλισε τη δεύτερη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP, πίσω από τον αδελφό του Μαρκ (σ.σ. έχει κατακτήσει τον τίτλο), επικρατώντας την Κυριακή (26/10) στο Γκραν Πρι Μαλαισίας στην πίστα της Σεπάνγκ.

Ο αναβάτης της Ducati-Gresini τερμάτισε μπροστά από τον συμπατριώτη του Πέδρο Ακόστα (KTM), ο οποίος τερμάτισε δεύτερος και ισοφάρισε την καλύτερη επίδοσή του στην κατηγορία elite. Ο Τζόαν Μιρ (Honda), παγκόσμιος πρωταθλητής του 2020, συμπλήρωσε το... ισπανικό βάθρο στο τέλος αυτού του 20ού γύρου (από τους 22) της σεζόν.

Εκκινώντας από την pole position, ο δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής του 2022-2023, Φραντσέσκο Μπανάια, αναγκάσθηκε να αποσυρθεί τρεις γύρους πριν το τέλος, προφανώς αντιμετωπίζοντας πρόβλημα με την Ducati του ενώ ήταν στην τρίτη θέση του αγώνα.

Ο Γάλλος παγκόσμιος πρωταθλητής του 2021, Φάμπιο Καρτάραρο, τερμάτισε πέμπτος με την Yamaha του, ενώ οι τραυματίες Μαρκ Μάρκεθ (Ducati) και Χόρχε Μαρτίν (Aprilia), δεν ταξίδεψαν στη Μαλαισία.



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Asteras Aktor: Με απουσίες στη Λεωφόρο
2 λεπτά πριν Asteras Aktor: Με απουσίες στη Λεωφόρο
BASKET LEAGUE
LIVE Παναθηναϊκός AKTOR - Προμηθέας Πάτρας
51 λεπτά πριν LIVE Παναθηναϊκός AKTOR - Προμηθέας Πάτρας
BASKET LEAGUE
«Μισός» ο Παναθηναϊκός κόντρα στον Προμηθέα - Εκτός και οι Ναν, Ρογκαβόπουλος
1 ώρα πριν «Μισός» ο Παναθηναϊκός κόντρα στον Προμηθέα - Εκτός και οι Ναν, Ρογκαβόπουλος
BASKET LEAGUE
Μύκονος - Ολυμπιακός 65-91: Ξεκούραστα με Λι και Νιλικίνα
1 ώρα πριν Μύκονος - Ολυμπιακός 65-91: Ξεκούραστα με Λι και Νιλικίνα
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved