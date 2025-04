Formula 1: Στη Ιαπωνία κυριαρχεί… πάντα ο Φερστάπεν

Ο Ολλανδός «πιλότος» της Red Bull εκμεταλλεύτηκε πλήρως την pole position που πήρε στο… νήμα από τις δύο McLaren και με μία αλάνθαστη «παράσταση» ολοκλήρωσε πρώτος τους 53 γύρους του Grand Prix της Σουζούκα στην Ιαπωνία και πανηγύρισε την πρώτη του φετινή νίκη στο πρωτάθλημα της Formula 1.

Παράλληλα, ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής διατήρησε την… παράδοση που έχει «χτίσει» στην χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου, μια και έφτασε τις τέσσερις σερί νίκες.

Πίσω του τερμάτισε ο επικεφαλής του φετινού πρωταθλήματος, Λάντο Νόρις με McLaren, ο οποίος είδε την απόστασή του από τον Ολλανδό να μειώνεται στον έναν βαθμό, ενώ στο πόντιουμ των νικητών βρέθηκε και ο έτερος «πιλότος» της «πορτοκαλί» ομάδας, Όσκαρ Πιάστρι, ανήμερα των 24ων γενεθλίων του.

