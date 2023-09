WRC: Δεύτερη νίκη στο Rally Acropolis ο Ροβάνπερα | Έκανε 1-2 η Toyota με Έβανς

Ο Φινλανδός της Toyota τερμάτισε την Κυριακή (10/09) πρώτος στον ελληνικό αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι (WRC) και έκανε ακόμη ένα βήμα για την υπεράσπιση του τίτλου των οδηγών που κατέκτησε πέρυσι. Ο 22χρονος οδηγός, ο οποίος είχε επικρατήσει και στο Ράλι Ακρόπολις του 2021, άφησε στη δεύτερη θέση τον Βρετανό «ομόσταυλό» του, Έλφιν Έβανς (+1:31.7), ενώ την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε ο Ισπανός Ντάνι Σόρντο με Hyundai (1:35.9).

Δεδομένου ότι ξεκίνησε την τελευταία ημέρα του Ράλι Ακρόπολις με προβάδισμα άνω των δύο λεπτών, μετά τη χθεσινοβραδυνή εγκατάλειψη του Γάλλου Σεμπαστιάν Οζιέ, ο Ροβάνπερα δεν είχε λόγο να πιέσει. Έτσι, ο Φινλανδός τερμάτισε όγδοος στην πρώτη σημερινή ειδική («Ταρζάν»), όντας 31.2 δευτερόλεπτα πιο αργός από τον Έλφιν Έβανς που «έγραψε» τον καλύτερο χρόνο στη διαδρομή. Από την πλευρά του, ο Ουαλός ήταν κατά εννέα δευτερόλεπτα ταχύτερος του Σόρντο και «σκαρφάλωσε» στη δεύτερη θέση της γενικής, «ρίχνοντας» στην τρίτη τον Ισπανό, ο οποίος πλέον βρισκόταν τέσσερα δεύτερα πίσω.

New rally leader after SS12: @KalleRovanpera ?

Three stages to run on Sunday, watch live on https://t.co/bVNpLD9BLW #WRC I #WRCLive I #AcropolisRally I #Greece ?? pic.twitter.com/qXcSB9lAGB