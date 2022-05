Formula 1: Θριάμβευσε στο Μονακό και μένει στη Red Bull μέχρι το 2024 ο Πέρεζ

Με τον Σέρχιο Πέρεζ η Red Bull έχει βρει τον ιδανικό ταίρι για τον Μαξ Φερστάπεν. Ο Μεξικανός άλλωστε ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς λόγους που ο Ολλανδός κατέκτησε το πρωτάθλημα την περασμένη σεζόν σε ένα επεισοδιακό φινάλε με τον Λουίς Χάμιλτον.

Λίγα 24ωρα μετά τη νίκη του Τσέκο στο Μονακό και τη «βόμβα» περί αποχώρησης του Φερστάπεν, η Red Bull τον επιβράβευσε μάλιστα με νέο συμβόλαιο καθώς υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2024.

Στην αυστριακή ομάδα βρέθηκε το 2020, κάνοντας μια πετυχημένη σεζόν συγκεντρώνοντας 190 βαθμούς και την 4η θέση στο πρωτάθλημα των οδηγών. Πέρυσι κατάφερε να κερδίσει το Grand Prix του Αζερμπαϊτζάν, ενώ βρέθηκε στο βάθρο άλλες τέσσερις φορές.

«Από τότε που εντάχθηκε στην ομάδα της Red Bull, ο Τσέκο έχει κάνει φανταστική δουλειά. Έχει αποδείξει ότι είναι υπέροχος οδηγός για την ομάδα. Φέτος έχει κάνει ακόμα ένα βήμα και η διαφορά του από τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή Μαξ Φερστάπεν έχει κλείσει σημαντικά, όπως απέδειξε στην εξαιρετική pole position της Τζέντα και με την νίκη στο Μονακό. Είμαστε χαρούμενοι που θα συνεχίσει να αγωνίζεται με την ομάδα μέχρι το 2024, μαζί με τον Μαξ πιστεύουμε ότι έχουμε ένα ζευγάρι οδηγών που μπορεί να μας φέρει βραβεία στη F1» είπε ο διευθύνων Σύμβουλος της Red Bull, Κρίστιαν Χόρνερ.

This is us @SChecoPerez ❤️ #F1