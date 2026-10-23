Euroleague Bring it ON με σχόλιο Κακιούζη: Ευρωλίγκα και οι εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ

Το ελληνικό μπάσκετ βρίσκεται στο επίκεντρο, με τον Παναθηναϊκό να συνεχίζει με νίκη και τον Ολυμπιακό να δοκιμάζεται με τη Φενέρμπαχτσε.

Euroleague Bring it ON με σχόλιο Κακιούζη: Ευρωλίγκα και οι εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ
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Το ελληνικό μπάσκετ βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων, με την υπόθεση που αφορά τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο, να προκαλεί έντονες συζητήσεις. Παράλληλα, η δράση στη EuroLeague συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον, με τη νίκη του Παναθηναϊκού και την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε να ξεχωρίζουν.

Το τρίτο επεισόδιο του Euroleague Bring it On έρχεται στις 23:30 με τη Χριστίνα Βραχάλη να βρίσκεται στο στούντιο και τον Δημήτρη Χατζηγεωργίου στον σχολιασμό. Ο Ηλίας Λαλιώτης και ο Γιάννης Κουβόπουλος μεταφέρουν όλο το ρεπορτάζ, με τις τελευταίες εξελίξεις από τον χώρο του ελληνικού μπάσκετ και την ευρωπαϊκή σκηνή να βρίσκονται στο προσκήνιο.

Την ίδια στιγμή, ο Μιχάλης Κακιούζης αναλαμβάνει να προσφέρει τη δική του μπασκετική ανάλυση, φωτίζοντας τα σημαντικά σημεία της αγωνιστικής δράσης και παραδίδοντας τα δικά του μαθήματα για το άθλημα.

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