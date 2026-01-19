Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (19/01) - «Το επτάσφαιρο του Λούκα Λουκ»
Eurokinissi Sports
Onsports Team 19 Ιανουαρίου 2026, 09:07
STORIES

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (19/01) - «Το επτάσφαιρο του Λούκα Λουκ»

Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Δευτέρας (19/01).

Απόλυτος πρωταγωνιστής του αθηναϊκού ντέρμπι ΑΕΚ - Παναθηναϊκός ήταν ο Λούκα Γιόβιτς. Ο Σέρβος επιθετικός έκανε… καρέ κόντρα στους «πράσινους», οδήγησε τον «Δικέφαλο» στη νίκη 4-0 και σε συνδυασμό των τριών τερμάτων που είχε πετύχει στο ντέρμπι του α’ γύρου «σκότωσε» το «τριφύλλι» με «Το επτάσφαιρο του Λούκα Λουκ».

Παράλληλα, στην Τούμπα «Έλαμψαν ΠΑΟΚ και Χατσίδης» στη νίκη 3-0 των «ασπρόμαυρων» κόντρα στον ΟΦΗ, τη στιγμή που στον Ολυμπιακό κοιτούν «Μόνο Λεβερκούζεν» με τον Μεντιλίμπαρ να δίνει το… σύνθημα «Εμείς τη δουλειά μας».

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων



Ροή ειδήσεων

NBA
ΝΒΑ Europe: «Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Μάντσεστερ Σίτι δε θα μπουν στη διοργάνωση»
1 λεπτό πριν ΝΒΑ Europe: «Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Μάντσεστερ Σίτι δε θα μπουν στη διοργάνωση»
NBA
ΝΒΑ Top-10: Στην κορυφή η καρφωματάρα του Σαμπόνις (vid)
8 λεπτά πριν ΝΒΑ Top-10: Στην κορυφή η καρφωματάρα του Σαμπόνις (vid)
EUROLEAGUE
EuroLeague: Ο Χορντόφ στο ΣΕΦ, ο Ντιφαλά στο T-Center
10 λεπτά πριν EuroLeague: Ο Χορντόφ στο ΣΕΦ, ο Ντιφαλά στο T-Center
ΣΠΟΡ
Πλευρίτου: «Μας λείπει το χρυσό μετάλλιο και θα παλέψουμε για να το κατακτήσουμε»
23 λεπτά πριν Πλευρίτου: «Μας λείπει το χρυσό μετάλλιο και θα παλέψουμε για να το κατακτήσουμε»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved