Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (09/12) - Τα... κλειδιά και η «Φωτιά»
EUROKINISSI
Onsports Team 09 Δεκεμβρίου 2025, 08:55
STORIES

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (09/12) - Τα... κλειδιά και η «Φωτιά»

Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Τρίτης (09/12).

Ο Γιάννης Αλαφούζος είχε συνάντηση με τον Ράφα Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό, του έδωσε τα… κλειδιά του ποδοσφαιρικού τμήματος, λέγοντας: «Ράφα, εσύ ό,τι πεις».

Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται το απόγευμα της Τρίτης (09/12) στην Αστάνα του Καζακστάν όπου θα αντιμετωπίσει την Καϊράτ Αλμάτι στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να βάλουν «Φωτιά στα χιόνια» και να πάρουν την πρώτη τους νίκη που θα τους αυξήσει τις ελπίδες για την πρόκριση στην επόμενη φάση.

«Σπάνε ρεκόρ κατά της ΑΕΚ» για τα 6 ακυρωθέντα τέρματα της Ένωσης στη Super League.

Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες



